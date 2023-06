Kultusministerium zeichnet Carl-Orff-Gymnasium mit Staatspreis für Theaterarbeit aus

Von: Andreas Sachse

Teilen

Auszeichnung für das Theater-Team am Carl-Orff-Gymnasium: Die Schüler und Lehrer erhalten den Staatspreis für Theaterarbeit an den Bayerischen Schulen von Kultusminister Michael Piazolo (l.). © Tobias Hase / stmuk

Das Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim ist mit dem Staatspreis für Theaterarbeit ausgezeichnet worden. Kultusminister Michael Piazolo überreichte die Urkunde in der Münchner Philharmonie.

Unterschleißheim – Der neu aufgelegte Preis unterstreicht die Bedeutung kreativer Unterrichtsformen. Mit seiner Bewerbung setzte sich das COG durch: 43 Gymnasien und 14 Förderschulen hatten sich beworben.



Die heuer erstmals verliehene Auszeichnung ging an sechs bayerische Schulen, vier Gymnasien und zwei Förderschulen. Kommendes Jahr sind Real- und Mittelschulen an der Reihe, bevor der Preis alljährlich im Turnus vergeben werden soll. Mit einer langen Liste vielfältiger Produktionen überzeugten die COG-Theaterklassen. Dazu kommen erfolgreiche Kooperationen mit Jugendeinrichtungen in Polen und Südafrika, mit Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenarbeit oder dem Blinden- und Sehbehindertenzentrum. Mit immerhin 1500 Euro ist der Staatspreis dotiert, der jetzt als eine weitere Auszeichnung in den prall gefüllten Trophäenschrank kommt.



Wiederholt im Schloss Bellevue gewesen

Die Theaterklassen des COG und ihre Pädagogen, allen voran Michael Blum, sind wiederholt im Schloss Bellevue am Berliner Tiergarten zu Gast gewesen, um aus der Hand des jeweils amtierenden Bundespräsidenten drei Mal Ehrungen entgegenzunehmen. Allein im zurückliegenden Jahr ist die Theaterarbeit des Gymnasiums bei drei Gelegenheiten prämiert worden. Mit dem Stück „ohne Worte“, eine Kooperation mit den Werkstätten des Augustinums in Oberschleißheim, errang der Beitrag des COG den dritten Preis im bundesweiten Wettbewerb zu Biographien der Opfer des NS-Staats „andersartig gedenken“. Mit „Geschichten gegen den Hass“ triumphierten die Unterschleißheimer im Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“.



Leistungen im Fach Theater können auch ins Abitur einfließen

Den zuletzt verliehenen Staatspreis für Theaterarbeit betrachtet COG-Theaterlehrer Michael Blum jedoch als bedeutendste Ehrung dieses Jahres: Sie bestätige den Weg, den die erste Theaterklasse vor mehr als zehn Jahren mit vier an der Schule tätigen Theaterlehrern eingeschlagen hat. Theaterarbeit führt das COG ab der 6. und 7. Klasse zusätzlich zum Pflichtunterricht durch. Hernach wird das Fach „Theater“ bis zur Oberstufe als Wahlfach angeboten. So fließen Leistungen aus diesen Kursen seit 2021 auch ins Abitur mit ein.



Theaterarbeit entfaltet internationale Wirkung

Dass es am COG gelingt, „durch Theater Schule nachhaltig und konsequent“ zu öffnen und in der Folge „herausragende fächerverbindende und vernetzende Projekte“ zu kreieren, beeindruckte Daniela Kranz am COG-Beitrag. Die bekannte Theaterregisseurin und Leiterin von „Resi für alle“ im Münchner Residenztheater hielt während der Festveranstaltung im Gasteig die Laudatio. Nach den Erschwernissen in der Coronapandemie soll der neu aufgelegte Staatspreis die „Bedeutung des Theaters“ unterstreichen. Kranz zeigte sich angetan von der Energie, die Schüler und Pädagogen des COG in Kooperationen mit sozialen Initiativen stecken. Über den Austausch mit Polen und Südafrika entfalte ihre Arbeit selbst international Wirkung.