Die Kameraden mit der Zahnlücke: Kinderfeuerwehren messen sich bei Spaß-Olympiade

Bei einer Spaß-Olympiade haben drei Kinderfeuerwehren ihre Fähigkeiten geprobt. Der Riedmooser Nachwuchs nahm zudem seine Fahrzeuge entgegen.

Riedmoos – Die Lippen fest zusammengepresst zielt Andi auf die kleinen blauen Bälle, die auf den Warnhütchen stehen. Er ist hoch konzentriert. Andi hat eineinhalb Minuten Zeit, die Bälle mit dem Wasserstrahl einer Rucksack-Pumpe herunter zu spritzen. „Ziel tiefer! Ein bisschen weiter nach rechts!“, feuern ihn seine Feuerkameraden an, die alle zwischen sechs und elf Jahre alt sind. Sie gehören zur Kinderfeuerwehr Riedmoos, die sich gerade mit den „Gegnern“ aus Hochbrück und Höhenkirchen in einer Feuerwehr-Olympiade misst.

Der spaßige Wettbewerb war Teil des ersten Kinderfeuerwehrtags. Dabei hat die Kinderfeuerwehr Riedmoos ihre ersten eigenen Fahrzeuge übergeben bekommen: vier Unimogs mit Spritzenanhänger und Seilwinde sowie zwei Kettcars.

Noch ein bisschen groß war die Einsatzuniform, die sich möglichst schnell anziehen musste.

Vor drei Jahren hatten Marina Manhardt und Katrin Schneid die Idee, eine Kinderwehr in Röhrmoos zu gründen. Kommandant Bernhard Lemberger wurde das Vorhaben beim Pizza-Essen schmackhaft gemacht. „Keine Frage, ich war sofort dabei“, erzählt er heute. Mit 17 Kindern starteten die Feuerwehr-Frauen „mittlerweile haben wir einen Aufnahmestopp. 22 Kinder in zwei Gruppen mehr geht nicht“, sagt Schneid. Im Juni dieses Jahres starteten auch die Hochbrücker mit einer Kinderwehr. Michelle Ward und Nils Jezierski üben aktuell mit sieben Kindern, „bei uns dürfen ruhig noch ein paar mehr kommen“, sagt Ward. Ihre Truppe mit Florian (10), Michi (10), Nicolaus (9), Marco (8), Georg (8) und Tina (9) nimmt den Sieg beim Kinderfeuerwehrtag mit nach Hause. „Das gibt vielleicht nochmals neuen Schwung.“

Einmal die Woche treffen sie sich im Feuerwehrhaus, beschäftigen sich mit Brandschutz und Erster Hilfe und üben, wie man bei einem Unfall am See reagiert. Alles spielerisch und kindgerecht, denn es sind Kinder zwischen sechs und 11 Jahren. Ziel ist die „Kinderflamme“. Das erste Leistungsabzeichen, das sie auf dem Weg zum Feuerwehrmann oder -frau als Erwachsene ablegen. „Wir werden bald die erste Prüfung dazu anbieten“, so Alexandra Schnell, beauftragt bei der Kreisbrandinspektion für Kinderfeuerwehren. Im Landkreis gibt es derzeit vier Kinderfeuerwehren mit etwa 40 Kindern. „Normalerweise können Jugendliche ab zwölf Jahren zur Feuerwehr. Da sind die meisten bereits bei einem Sport- oder Musikverein engagiert. Wir Feuerwehren kommen also zu spät. Deshalb haben wir nun die Möglichkeit der Kinderfeuerwehr etabliert“, sagt Schnell. Interessanterweise seien es gar nicht die Kinder von Wehrmännern- oder -frauen, die man damit erreicht. „Die Kleinen haben Spaß aus der Mischung von Team, Sport und Technik. Da brauchen sie nicht den Papa oder die Mama als Vorbild“, so Schnell.

+ Hinfallen und wieder aufstehen: Von kleinen Stolperern ließen sich die Nachwuchs-Retter nicht aufhalten. © sab

Dass Feuerwehrmann als Beruf nichts an Attraktivität verloren hat und das mit Blaulicht Fahren Kinderaugen zum Strahlen bringt, beweist Michi (10): „Feuerwehrmann wollte ich schon immer werden. Das ist super cool!“ Bei dem als Spaßolympiade am Kinderfeuerwehrtag konnte der Nachwuchs seine ertigkeiten unter Beweis stellen. Mit dunklen Brillen einen verletzten Riesen-Teddybär auf einer Trage bergen, Bälle von Hütchen spritzen oder sich so schnell wie möglich die Uniform anziehen. Allerdings werden noch einige Jahre vergehen, bis sie in die Jacke, Hose, Stiefel und Handschuhe der Erwachsenen passen, noch sind sie in normalen Hosen und T-Shirts unterwegs. Für Kommandant Lemberger macht das jedoch keinen Unterschied, „das ist unser Nachwuchs und ich bin stolz auf meine jungen Kameraden, auch wenn sie noch die ein oder andere Zahnlücke haben!“

