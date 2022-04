„Es ist unfassbar“: Hilfe für Berufseinstieg an Mittelschulen gestrichen - Eltern starten Petition

Von: Charlotte Borst

Sie wollen, dass die Hilfe fortgeführt wird: Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Unterschleißheim. © Privat

Die Entscheidung ist gefallen: Der Landtag hat Berufseinstiegsbegleitung für Mittelschüler gestrichen. Eltern aus dem Landkreis München sind sauer über diese Entscheidung und starten eine Petition.

Unterschleißheim – Der Landtag hat gestern die Berufseinstiegsbegleitung an den bayerischen Mittelschulen abgeschafft. Aus Kostengründen: Es ging um knapp 10 Millionen Euro, die einen weiteren Jahrgang gesichert hätten. Seit einem Jahr ringt die Opposition darum, das bewährte Programm zu erhalten, damit 3500 Mittelschüler in Bayern weiterhin auf dem Weg von der Schule in den Beruf intensiv unterstützt werden. CSU und Freie Wähler lehnten die Fortführung aber endgültig ab.

„Für Schüler, Lehrer und Eltern ist das ein schwerer Schlag“, sagt Natascha Kohnen (SPD), „erst recht nach zwei Jahren Pandemie.“ SPD, Grüne und FDP kämpfen seit einem Jahr für das Programm und versuchten gestern noch, die Berufseinstiegsbegleitung durch ihre Änderungsanträge zu retten, scheiterten aber an der Mehrheit von CSU und Freien Wählern im Landtag. Auch Kerstin Schreyer (CSU) und Nikolaus Kraus (FW) stimmten gegen die Fortführung der Maßnahme.

„Es ist unfassbar“

„Die ducken sich weg und haben nicht den Mut, für das Programm einzutreten“, sagt Natascha Kohnen (SPD): „Sie wissen genau, dass die Maßnahme sehr erfolgreich und notwendig ist.“ Auch Claudia Köhler (Grüne) ist empört. Die haushaltspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen hatte gemeinsam mit der FDP eine namentliche Abstimmung beantragt: „Es ist unfassbar. Heute war es an der Zeit, Farbe zu bekennen. Gerade in einer Zeit des Fachkräfte- und Auszubildendenmangels brauchen wir Programme, die den Jugendlichen helfen, einen Abschluss zu schaffen und einen Azubi-Platz anzutreten. Besonders enttäuscht bin ich über alle Abgeordneten der FW und CSU, die vor Ort stets in Lippenbekenntnissen geäußert hatten, wie wichtig sie das Programm fänden. Dieser Geiz bei der Jugend und ihrer Bildung wird uns noch teuer zu stehen kommen.“

In Unterschleißheim hat der Elternbeirat eine Online-Petition gestartet, die innerhalb von fünf Tagen über 1000 Unterschriften bekommen hat, und weiterhin unterschreiben viele Bürger.

„Kein Jugendlicher darf für den Arbeitsmarkt verloren gehen.“

Christian Beißner und Kathrin Ungar, die Vorsitzenden des Elternbeirats, appellieren: „Kein Jugendlicher darf für den Arbeitsmarkt verloren gehen.“ Bisher finanzierten Arbeitsagentur und Freistaat je 50 Prozent der Maßnahme, wobei der Freistaat einen Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds nutzte, der nun wegfällt, weswegen die Maßnahme gekippt wurde.

Berufseinstiegsbegleitung Seit 2012 werden förderungsbedürftige Schüler an Mittelschulen in Bayern, die Lernschwierigkeiten haben oder nicht genügend Unterstützung im Elternhaus erhalten können, intensiv bei der Suche nach Praktika und einem Ausbildungsplatz betreut und auch während der Probezeit begleitet und auf dem Weg in die Berufswelt personenbezogen 1:1 gefördert.

„Die Berufseinstiegsbegleitung war ein Erfolgsrezept“, sagt Kathrin Ungar vom Elternbeirat: „Sie hat in zehn Jahren allein an der Mittelschule Unterschleißheim 209 Schülerinnen und Schülern erfolgreich in den Beruf vermittelt.“ Die Schulen würden mit der Situation allein gelassen, obwohl die Schülerzahlen stiegen und gleichzeitig der Lehrermangel gravierender werde.

Der Schulleiter der Mittelschule Haar bedauert die Entscheidung. „Das Projekt war so wichtig“, sagt Rektor Markus Fauth: „Schüler mit 14, 15, 16 Jahren haben oft alles andere im Kopf, als sich um eine Lehrstelle zu sorgen. Die Berufseinstiegsbegleiter sind täglich in den Klassen, schauen, dass die Schüler Praktika und vernünftige Ausbildungsplätze finden und betreuen sie im Betrieb, bis die Probezeit endet. Das können wir als Lehrer nicht leisten.“

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn erhalten derzeit sechs Schülerinnen und Schüler Hilfe auf der Suche nach einem passenden Lehrbetrieb. „Hallelujah, wenn diese Hilfe wegfällt, wäre das eine Katastrophe“, sagt Torsten Bergmühl, Schulleiter der Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule Höhenkirchen-Siegertsbrunn: „Das Konzept ist ganz wunderbar.“ Auch der IHK-Vizepräsident und SPD-Kreisvorsitzende Florian Schardt hält die Entscheidung für einen Fehler: „Kinder suchen Perspektive, Unternehmen suchen Fachkräfte. Beidem dient die Berufseinstiegsbegleitung. Hier wird an der völlig falschen Stelle gespart.“

