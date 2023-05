Landkreis München investiert 21 Millionen Euro - Förderzentrum nach acht Jahren eröffnet

Von: Charlotte Borst

Stolz auf die gute Ausstattung: (v.l.) Konrektorin Kathleen Lauterbach, Konrektorin Helga Plöcking, Dritte Bürgermeisterin Annegret Harms, Rektorin Angelika Schoof und Landrat Christoph Göbel. © DIETER MICHALEK

Nach achtjähriger Bauzeit ist die Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim gestern im Beisein der Festgäste eingeweiht worden.

Unterschleißheim – Ihr neues Schulhaus feiern die Kinder in der Turnhalle mit Musik und zaubern mit Trommeln, Gitarren, Schlagzeug, Keyboard und Gesang ein Lächeln in die Gesichter. Schulleiterin Angelika Schoof beschreibt den Bau als Märchen, das in der fernen Vergangenheit im Jahr 2015 unter Rektorin Evi Birkhölzer-Schmidt begann. Einige Abenteuer mussten bestanden werden, bis Neubau und Erweiterung nach drei Bauabschnitten vor einem Jahr kurz vor den Sommerferien endlich fertig waren.

Teilweise mussten die Klassen ohne Tafeln arbeiten

Nebenher lief der Schulbetrieb. Lehrer und Schüler mussten „in regelmäßigen Abständen mehrmals umziehen und das Schuljahr teilweise ohne Tafeln beginnen“, erzählt Schoof. Sie dankte allen Beteiligten für ihre Geduld und Beharrlichkeit und besonders dem Landkreis für die „tolle Ausstattung“, zum Beispiel mit digitalen Tafeln, Apple-TV und IPads.

21 Millionen Euro hat der Landkreis investiert und gemeinsam mit dem Architekturbüro Felix und Jonas nicht nur bei der digitalen Ausstattung einen hohen Standard realisiert. Auch der Baustoff Holz ist stark vertreten. Das energetische Niveau entspricht einem Passivhaus.

Die Stärken der Schüler ausbauen

„Die schönsten Hüllen nutzen aber nichts, wenn nicht Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, Kinder, Eltern und alle Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Kinder die besten Perspektiven haben“, sagte Landrat Christoph Göbel. Der Landkreis habe das Rüstzeug und beste Voraussetzungen geschaffen, „damit die Schüler gut lernen, sich selbstbewusst behaupten und unter Ausbau ihrer Stärken ihren Weg finden.“

200 Schüler besuchen derzeit die Schule, die jetzt groß genug für weiteren Zuwachs ist. Der Förderbedarf liegt auf den Bereichen Lernen, Sprache und sozialemotionaler Entwicklung. Die Schule ist 1971 eröffnet worden, mitten in einem Wohngebiet. Deswegen ist auch der Pausenhof relativ klein, den Grund- und Mittelstufe zu unterschiedlichen Zeiten nutzen.

Landkreis betreibt Inklusion und fördert in eigenen Schulen

Göbel erinnerte daran, dass 2015 die aufkommende Idee der Inklusion viele Fragen aufwarf: „Alle haben von der Integration aller Kinder an den Regelschulen gesprochen. Es gab ernsthafte Diskussionen unter den Kreisräten, ob es sinnvoll ist, Kinder in große sonderpädagogische Förderzentren zu separieren.“ Der Landkreis entschied sich für beides: „Wir fördern Inklusion an der Regelschule und haben unsere Förderzentren in Unterhaching und Unterschleißheim für die Zukunft flott gemacht und als Ganztagsschule ausgebaut.“

„Ein besonderes Juwel“

Unterschleißheims Dritte Bürgermeisterin Annegret Harms nannte die Rupert-Egenberger-Schule „ein besonderes Juwel“ für die Stadt. Ein Hauptaugenmerk liege auf der Rückführung zur Regelschule, dank der erfolgreichen Kooperation mit der Mittelschule. Auch für Kinder aus Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim, die in drei Außenklassen in einem Feldkirchner Bürohaus unterrichtet werden, will der Landkreis einen Neubau errichten – und zwar in Kirchheim, damit die Schulwege nicht zu weit sind.