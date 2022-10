Die Not wächst: Lange Warteliste für Lebensmittelausgabe

Von: Charlotte Borst

Jeden Freitag geben Helfer des „Unterschleißheimer Tisches“ gespendete Lebensmittel aus: Organisatorin Eva Wendlinger, Michael Wassilko, Siegfrid Hillmer, Peter Köppke und Peter Krell gehören zum Team (v.l.). © Charlotte Borst

Die Not wird größer, auch im reichen Landkreis München. So sind nicht nur in Unterschleißheim immer mehr Menschen auf Gratis-Lebensmittelausgabe angewiesen.

Unterschleißheim – Bernd Knatz steht in einem roten Anorak unter dem Vordach des Unterschleißheimer Pfarrzentrums und ruft: „Nummer 115.“ Aus der Schlange der Wartenden kommt ein Mann, der zwei große Einkaufstaschen in der Hand trägt. Noch sind sie leer. Aber aus den Kisten voller Gemüse, Obst und Brot bekommt er nun Lebensmittel, die er in die Taschen legt.

Jeden Freitag Ausgabe am Pfarrzentrum

Der „Unterschleißheimer Tisch“ am Pfarrzentrum St. Ulrich versorgt jeden Freitag 133 Erwachsene und 68 Kinder. Tanja M. (Name geändert) wartet darauf, dass ihre Nummer ausgerufen wird, die 120. „Ohne den Tisch wäre mein Leben nicht mehr zu stemmen“, sagt die 50-Jährige. „Ich hatte erst große Scheu, herzukommen und musste meine Scham überwinden. Irgendwann habe ich mir gesagt: Die Not ist jetzt größer. Die Hilfe ist wichtig.“

Pro Woche spart Tanja M. so mindestens 40 Euro

Freitags um 10.30 Uhr holt sie regelmäßig Lebensmittel und spart sich jede Woche mindestens 40 Euro. „Das ist unglaublich lieb von den Leuten, dass sie dieses Angebot regelmäßig machen.“ Tränen steigen ihr in die Augen. „Ich schätze es sehr, dass die Menschen ihre Zeit und Kraft dafür einsetzen.“

Dieter W. hat immerhin einen sozialen Vermieter

Auf die Hilfe des Tisches ist auch Dieter W. dringend angewiesen. Der 77-Jährige muss mit 350 Euro monatlich zurechtkommen. Neben seiner Rente von 980 Euro erhält er 100 Euro vom Landratsamt. Von den 1180 Euro monatlich gehen 600 Euro Miete ab. „Das ist aber die Warmmiete. Ich habe einen super Vermieter“, erzählt er, der habe trotz höherer Energiepreise keine Mieterhöhung angekündigt. Viel heizt Dieter W. ohnehin nicht: „Ich habe die Heizung noch gar nicht aufgedreht und brauche es nicht so warm.“

Unter dem Existenzminimum

Wie bei dem 77-Jährigen liegen auch die finanziellen Mittel der anderen Tisch-Besucher unter dem Existenzminimum: Das heißt, sie haben weniger als 450 Euro zum Leben, nach Abzug aller Fixkosten. Die ehrenamtliche Organisatorin des Unterschleißheimer Tisches Eva Wendlinger stellt seit längerem fest, dass der Zulauf größer wird. „Corona hat dazu beigetragen, weil in der Pandemie Existenzen vernichtet wurden. Jetzt führen die Preissteigerungen dazu, dass viele Menschen nicht mehr über die Runden kommen.“

Immer mehr Menschen brauchen Unterstützung

Immer mehr Menschen brauchen die Unterstützung des Unterschleißheimer Tisches. Tanja M. macht sich große Sorgen. Die ehemalige Büroangestellte leidet seit der Corona-Pandemie an schweren Depressionen. „Ich habe in der Pandemie meine Arbeit im Büro verloren“, sie kämpft jeden Tag gegen die Schwermut und gegen die Geldnot. „Manchmal würde ich lieber gar nicht mehr morgens aufwachen. Ich habe große Angst vor meiner Strom-Abschlagszahlung.“ Auch über die Heizkosten denkt Tanja M. oft nach. Sie will den Gasverbrauch möglichst niedrig halten: „Ich habe mir drei Wärmflaschen gekauft und eine warme Fleecedecke.“ Auch den Teelicht-Ofen, eine Heizmethode, von der sie im Internet gesehen hat, möchte sie anwenden – wobei die Landkreis-Feuerwehr das sehr kritisch sieht.

50 Menschen auf der Wartelisste

Die Aufnahmekapazität beim Unterschleißheimer Tisch ist längst erreicht. Aktuell warten 50 Menschen auf der Warteliste auf einen freien Platz. Eva Wendlinger hofft auf den Aldi-Markt, der in der Carl-von-Linde-Straße am alten Standort neu gebaut wird und zum Jahresende eröffnet. „Wenn der Aldi wieder dazukommt, können wir hoffentlich unsere Warteliste auflösen und alle mit Lebensmitteln versorgen.“ Sie lobt die große Spendenbereitschaft von Rewe, den beiden Edeka-Märkten, verschiedenen Bäckereien und Restaurants. Jede Woche geben sie Lebensmittel, die nahe am Verfallsdatum sind, oder Speisen aus der Überproduktion für Bedürftige ab.

Hilfsbereitschaft der 40 Ehrenamtlichen und die Solidarität der Spender macht Bedürftigen Mut

Eine Gemüse-Gärtnerei aus Feldmoching spendet jede Woche frisches Obst und Gemüse, eine Hoteliersfamilie kauft für den Unterschleißheimer Tisch einmal im Monat im Wert von mehreren Hundert Euro ein, das Autohaus Kölbl stellt freitags einen Sprinter-Bus zur Verfügung, in dem die ehrenamtlichen Helfer ihre wöchentliche Tour fahren. Manchmal spenden Leute Geld. Auch heute war eine Dame da, die 50 Euro vorbeigebracht hat. „Es sind schwierige Zeiten“, sagt Eva Wendlinger, „das übersteht man nur gemeinsam.“ Der Tisch und seine 40 Ehrenamtlichen leben Solidarität.

Geldspenden für den Unterschleißheimer Tisch Bank für Sozialwirtschaft, Verwendungszweck Kostenstelle 417732, Unterschleißheimer Tisch, Ihr Name und Ihre Adresse

IBAN DE 46 7002 0500 8850 0004 20

BIC BFSWDE33MUE