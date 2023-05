Lohhofer Volksfest: Die Programm-Höhepunkte zum 70. Jubiläum

Von Andreas Sachse schließen

Das Lohhofer Volksfest feiert sein 70. Jubiläum: Dafür haben Stadt, Wirte und Schausteller ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Am kommenden Freitag wird angezapft.

Unterschleißheim – Das Lohhofer Volksfest feiert heuer 70. Geburtstag. In den zehn Tagen zwischen dem Anstich am 26. Mai und dem abschließenden Familientag (4. Juni) dürfen sich die Besucher auf zig Höhepunkte freuen. Spannende Fahrgeschäfte, flotte Musik sowie jede Menge Bier und reichlich Hendl warten auf die Gäste.

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr hat sich die Stadt erneut der Dienste von Wirtin Angelika Fontenot und Sohn Enrico Pfleghar versichert. Das vorigen Herbst vom Stadtrat abgesegnete Engagement der Wirtsfamilie gilt bis einschließlich 2025. Das diesjährige Volksfest ist mit Highlights gespickt. Für das 70. Jubiläum hatte Bürgermeister Christoph Böck (SPD9 schon im Vorjahr angekündigt: „Da werden wir so richtig einen raushauen!“ Außer dem Anstich, dem Festzug der Vereine und Kapellen aus Unterschleißheim und Umgebung sowie mehreren Partybands und der Stadtkapelle steht ein großes, musikalisch umrahmtes Feuerwerk auf dem Programm. Die Veranstalter versprechen ein „magisches Schauspiel“ aus Farben, Formen und Geräuschen. Eine musikalische Zeitreise durch 70 Jahre Volksfest. Die erste Überraschung wartet bereits am Tag vor dem Anstich auf die Unterschleißheimer. In Lenas Festzelt bittet der Münchner Sänger Lou Bega zur Warm-Up-Party. Neben seinem Welthit „Mambo No. 5“ legt er Musik der 80er und 90er Jahre auf.

Highlights für Senioren, Ehrenamtliche und Co.

Auch heuer greift die Stadt auf Altbewährtes zurück. Auf Kindertag und Senioren- und Behindertennachmittag muss niemand verzichten. Dazu wird das Angebot ausgebaut. Außerdem gibt es einen Dirndl- und Burschenvereinsabend. Neben vergünstigten Preisen bei Fahrgeschäften und im Festzelt dürfen sich Familien mit Kindern auf Kasperltheater und Clowns freuen. Die Polizei lädt die Jüngsten zum Probesitzen im Peterwagen ein. Für Behinderte, die während des Volksfests ihren 70. Geburtstag feiern, bereitet die Stadt eine Überraschung vor. Worum es geht, will Böck nicht verraten. Grundsätzlich gilt: Gegen Vorlage des Behindertenausweises oder einer Einladung der Stadt dürfen sich Behinderte vom 30. Mai bis 2. Juni, je von 12 bis 15 Uhr, im Festzelt Getränke- und Essensgutscheine abholen.

Darüber hinaus ehrt die Stadt zum ersten Mal all jene, die beruflich „mit Blaulicht unterwegs sind, um das Leben Anderer zu schützen und zu retten“. Zwei Bands aus dem „Blaulichtmillieu“ spielen an diesem Abend auf. Am Schlagzeug von „Most Wanted“: Oberschleißheims Polizei-Dienststellenleiter Stefan Schraut. Bei Ehrenamtlichen bedankt sich die Stadt zudem mit dem „EhrenamtSpass“, einem Ausweis, der Karussells, Steckerlfisch und Hendl zu 50 Prozent des Tagespreises bereit hält. Die Pässe werden täglich von 14 bis 18 Uhr am Stand neben dem Festbüro ausgegeben.