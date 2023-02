„Mangelnder Respekt“: CSU kritisiert Grüne für Info-Stand während Zeitler-Trauerfeier

Von: Charlotte Borst

Zu Ehren von Rolf Zeitler kamen rund 400 Trauergäste in die Kirche St. Korbinian. Weiter die Straße runter hatten die Grünen einen Info-Stand aufgebaut. (Archivbild) © Gerald Förtsch

Die Unterschleißheimer CSU kritisiert die Grünen für einen Info-Stand, den der Ortsverband während der Trauerfeier für Altbürgermeister Rolf Zeitler betrieben hat.

Unterschleißheim – Das poltische Klima wird gerade wieder hitziger in Unterschleißheim. Für Angriffe nutzt die CSU gerade jede Gelegenheit. Das zeigt sich in einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbands und der CSU-Fraktion. Sie werfen den Grünen „mangelnden Anstand“ vor, weil sie am Samstag parallel zur Trauerfeier für Altbürgermeister Rolf Zeitler auf der Bezirksstraße an einem Infostand Unterschriften für den Baumerhalt sammelten.

Bernhard Schweissgut, Annette Fritsch, Friedrich Kiener und Stefan Krimmer sehen in dem Infostand „ein Zeichen mangelnden Respekts“ in der „Stunde der Trauer“. Sie fordern von der Grünen-Stadtratsfraktion eine Entschuldigung bei den Hinterbliebenen. Man hätte an solch einem Vormittag die politische Arbeit ruhen lassen müssen.

Grüne wehren sich bewusst nicht

Den Infostand hatten nicht Stadträte, sondern Mitglieder des Grünen-Ortsverbands vor einem Bioladen auf der Bezirksstraße aufgebaut. 300 Meter entfernt von der Kirche St. Korbinian, wo die Trauerfeier für Rolf Zeitler stattfand, ging auf der Lohhofer Einkaufsstraße das Leben weiter. Brigitte Huber, Fraktionssprecherin der Grünen, hat als Stadträtin einige Jahre mit Bürgermeister Rolf Zeitler zusammengearbeitet. Sie wolle sich zu den Vorwürfen der CSU nicht positionieren, sagt sie auf Nachfrage: „Dazu haben wir uns in einem Treffen am Sonntagabend entschieden. Wir wollen auf diesen Vorwurf nicht eingehen.“ Sie würdigt Rolf Zeitler als „großartigen Kommunalpolitiker“. Seiner Witwe und der Familie seines Sohnes habe sie in Kondolenzschreiben ihr Mitgefühl ausgedrückt und im Namen von Bündnis90/Grünen kondoliert.

Die Grünen wollen sich aus Respekt vor Rolf Zeitler nicht weiter einlassen. Man wolle, sagte Huber, anderen die Beurteilung der Frage überlassen, ob man die Trauerfeier in Zusammenhang setzen sollte mit politischem Engagement Ehrenamtlicher am Samstagvormittag.

