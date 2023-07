Mathe-Ass schüttelt Minister die Hand

Stolzer Preisträger: Pranav Arun (3.v.l.) im Kreise weiterer Mathe-Asse sowie mit Stefan Graf (l.), Amtschef im Bayerischen Kultusministerium, Marco Schnurr von der Nürnberger Lebensversicherung (4.v.r.), Paul Lippert, Vorsitzender des Fördervereins Landeswettbewerb Bayern und Landeswettbewerbsleiter Albrecht Kliem. © Nürnberger Versicherung

Mit Zahlen und Formeln kann es Pranav Arun, Schüler am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim. Und zwar so gut, dass ihm jetzt eine besondere Ehre zuteil wurde.

Unterschleißheim – „Als mir Herr Piazolo gratuliert hat, das war schon eine große Sache“, sagt Pranav Arun und strahlt. Der 15-Jährige besucht die zehnte Klasse des Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim. Warum ihn Bayerns Kultusminister beglückwünscht hat? Pranav ist ein echtes Mathe-Ass und gehört zu den sechs herausragenden Absolventen des 25. Landeswettbewerbs Mathematik. Die Ehrung fand jetzt im Marmorsaal Nürnberg statt.

Preisträger anfangs aufgeregt

Pranav ist mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder zum feierlichen Festakt gefahren. „Klar, war ich aufgeregt“, erzählt der 15-Jährige. Der Minister sei aber sehr ausgeglichen gewesen, das habe sich übertragen.

Seine Familie hat indische Wurzeln. Geboren wurde Pranav allerdings in Finnland. Die Kindergartenzeit verbrachte der Bub in Irland, seine Schulzeit von der ersten bis siebten Klasse in Indien. 2020 zog die Familie nach Deutschland. Die Probezeit für die achte Klasse auf dem Carl-Orff-Gymnasium bestand der Schüler mit Bravour. Er spricht Englisch, Indisch, Deutsch und lernt auch noch Französisch.

Hochbegabter Schüler

Der 15-Jährige zählt heute zu den hochbegabten Schülern. Diese hat Oberstudienrätin Edith Donhauser besonders unter die Fittiche genommen, organisiert die spezielle Förderung der Talente. Sie ist die Wettbewerbskoordinatorin des Carl-Orff-Gymnasiums und Beauftragte für Begabtenförderung MINT. „Der Begriff umfasst die Bereich Mathe-Informatik-Naturwissenschaften-Technik“, erklärt Pranav.

In all diesen Fächern kann ihm so schnell keiner das Wasser reichen. Was fasziniert den jungen Menschen aber besonders an der Mathematik? „Mathe ist einfach schön, damit kann ich die ganze Welt beschreiben, vom kleinsten Atom bis zur größten Galaxie“. Er sei zwar noch sehr jung, aber einen Beruf könne er sich vorstellen: „Ich könnte Physiker werden.“ Die Physik sei angewandte Mathematik, das sei genau sein Ding.

Drei Runden bis zum Finale

Um im Landeswettbewerb zu bestehen, mussten die Teilnehmer von September 2022 bis zum Finale im Mai drei Runden absolvieren. „Die ersten beiden waren Hausaufgaben nicht unähnlich“, erzählt Pranav. Es galt, zunehmend knifflige Aufgaben schriftlich zu erledigen. Der dritte Teil bestand aus zwei vierstündigen Klausuren an zwei Tagen in Erlangen.

Neben den zahlreichen Auszeichnungen, die Pranav Arunschon erlangt habe, sei diese doch die höchste. „Hier zu bestehen, hat mich sehr stolz gemacht.“ Für derartige herausragenden Leistungen brauche es „strategisches Denken, viel Freude am Knobeln, aber auch eine große Portion Geduld und Durchhaltevermögen“, lobte Kultusminister Michael Piazolo die Teilnehmer.

Seit dem Schuljahr 1998/1999 gibt es den Wettbewerb für Bayerns talentierten Mathe-Nachwuchs. Mitmachen können Mädchen und Buben bayerischer Realschulen und Gymnasien bis zur zehnten Jahrgangsstufe. Heuer nahmen rund 1200 Schüler teil, darunter 45 Prozent Mädchen. Anfang September fällt bereits der Startschuss zum 26. Landeswettbewerb.

