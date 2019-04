Turnhalle wird zum Objekt der Begierde

Die Planung für die neue Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim wird konkret. Dabei wird die Turnhalle der Schule zum Objekt der Begierde. Das ist der Grund.

Unterschleißheim - Der Sieger steht fest. Die neue Michael-Ende-Grundschule wird nach dem Entwurf des Nürnberger Büros BBS-Architekten gebaut. Das Preisgericht hatte nach zehnstündigen Beratungen das kompakte Konzept mit großzügigen Freiflächen ausgewählt. Nun gab der Stadtrat den Startschuss: Die Sieger wurden mit konkreten Planungen für den 35-Millionen-Neubau beauftragt.

Ein paar Änderungswünsche haben ihnen Stadt und Schulleitung aber noch mitgegeben. Die Aula soll weniger lang und schmal, dafür breiter und kürzer werden, sonst würden bei Veranstaltungen die Zuhörer in den letzten Stuhlreihen zu wenig sehen und hören. Auch einige sehr schmale Besprechungszimmer sollen breiter werden.

Der Weg zur Sporthalle wird durchs Freie führen, das bereitet der Schulleitung Sorgen, weil die Kinder sich im Winter für den Weg zur Turnstunde warm anziehen müssten. Diskutiert wurde auch über einen Parkplatz: Er liegt zwischen zwei Pausenhöfen und schränkt die Sicht der Pausenaufsicht ein: Die Lehrer könnten daher Schwierigkeiten haben, beide Pausenbereiche zu überblicken. Die Architekten sollen sich auch hier neue Varianten überlegen.

Die SPD stellt zur Diskussion, ob eventuell statt der geplanten sechs Wohnungen auf dem Turnhallendach dort die Musikschule einziehen sollte. Sie beantragte mit knapper Mehrheit, dass die Verwaltung prüfen soll, ob es möglich ist, die Neubaupläne zugunsten der Musikschule noch zu ändern.

Bisher wollte die Stadtratsmehrheit Wohnungen auf der Turnhalle realisieren. Ihren Gesinnungswandel begründete die SPD damit, dass die Musikschule unter einem akuten Bedarf an Übungsräumen leidet. Es könnte sich eine gute Kooperation zwischen Grundschule und Musikschule ergeben. „Wir wollen schnell eine Lösung für die Musikschule“, sagte Böck.

Ganz anders sieht es Martin Reichart (FB): „Wir brauchen dringend Wohnungen. Wir haben in 6,5 Jahren keine Wohnungen gebaut“, entgegnete er, „die Musikschule soll ins Untergeschoss einziehen, man kann sie dort hervorragend unterbringen.“ Katharina Bednarek (SPD) entgegnete, Wohnungen würden an der Kiebitzstraße, am Business-Campus und auf dem Esso-Grundstück errichtet. Brigitte Weinzierl (CSU) hält nachträgliches Umplanen für ungünstig, das Ergebnis werde wohl weniger überzeugend. Die CSU sprach sich gegen die Untersuchung dieser neuen Variante aus: Die Musikschule soll vielmehr im „Haus für Musik und Kunst“ einziehen, das die CSU beantragt hat.

Eine knappe Mehrheit (15:14) aus SPD, Grünen, ÖDP und FDP stimmte schließlich aber für den von der SPD vorgeschlagenen Weg: Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob der Einzug der Musikschule möglich ist. Dagegen waren CSU und Freie Bürger.