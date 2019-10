Vom Sterben der Moore bis zur Gefahr in der Fritteuse

Der Landkreis wird immer jünger, die Busverbindungen immer mehr und trotzdem fahren immer noch zu viele mit dem Auto. Weitere spannende Fakten gibt es in einer neuen Broschüre.

Landkreis – Wer Angst vor der Überalterung unserer Gesellschaft hat, sollte sich einen Blick in die aktuelle Statistik des Landkreises gönnen: Jede vierte Person, die hier lebt ist unter 25 Jahren alt. Und Prognosen zufolge werden es in den kommenden zehn Jahren noch mehr. Dann soll die Zahl der Kinder und jungen Menschen bis 25 von derzeit 91 500 auf 97 700 steigen. Warum das so ist und weitere interessante aktuelle Zahlen und Fakten zum Landkreis München gibt es in der neuen Broschüre „Auf einen Blick“, die soeben erschienen ist.

Immer mehr Kinder

Immer mehr junge Familien zieht es in den Landkreis München. Die Zahl der Geburten stieg von 3033 (2012) auf 3223 im Jahr 2017. Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes lag zuletzt bei 32,5 Jahren. Bei 209 Geburten war die Mutter 40 Jahre oder älter. Die geburtenstärkste Kommune im Landkreis ist übrigens Aying mit einer Geburtenrate von 14,3 (auf 1000 Einwohner). Mit steigender Kinderzahl werden auch die Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinen immer wichtiger. In 120 Kindergärten, 86 Kinderhäusern, 57 Kinderkrippen und 44 Horten werden die Buben und Mädchen betreut, während ihre Eltern arbeiten. Immer wichtiger wird auch die Kindertagespflege. 1620 Betreuungsplätze sind hier mittlerweile entstanden.

Hilfe vom Staat

Nicht alle Kinder und Jugendlichen leben im Münchner Speckgürtel wie der Name vermuten ließe in Saus und Braus. 2423 Kinder lebten Anfang des Jahres in Familien, die eine Grundsicherung vom Staat bekommen wie etwa HartzIV. Der Großteil dieser Kinder (1410) ist zwischen sechs und 15 Jahren alt. Um allen Kindern einen gleich guten Start ins Leben zu ermöglichen, unterstützt sie der Landkreis finanziell bei Ausflügen, beim Kauf von Schulbedarf oder wenn es Lernförderung braucht. Seit 2011 hat sich die Zahl der Kinder, die Leistungen aus dem sogenannten Bildungspaket des Bundes erhalten haben, von 652 auf 1221 im Jahr 2018 fast verdoppelt. 201 Kinder brauchten zudem einen Schulbegleiter, der das Kind bei der Eingliederung in die Klassengemeinschaft unterstützt.

Städtepartnerschaften

Weil nicht nur Erfahrungen im nahen Umfeld, sondern auch in der Ferne zählen, pflegen viele der 29 Städte und Gemeinden im Landkreis partnerschaftliche Beziehungen innerhalb und außerhalb Deutschlands. Der Ort mit den meisten Partnerschaften ist Unterhaching, welches Freundschaften mit Adeje (Spanien), Bischofshofen (Österreich), Les Vesinet (Frankreich), Witney (England) und Zywiec (Polen) pflegt. Die älteste Partnerschaft besteht seit 1957 – zwischen Pullach und der Gemeinde Pauillac in Frankreich. Der Landkreis München unterhält feste Landkreis-Partnerschaften zur Region Hannover, den Landkreisen Esslingen und Leipzig sowie den Landkreisen Krakau und Wieliczka in Polen.

Erdige Zeitzeugen

Die Entstehung der Moore reicht zurück bis zu jüngsten Eiszeit. Im Lauf der Zeit wurden Hochmoore abgetorft, Niedermoore in Ackerland umgewandelt. Nur noch fünf Prozent der Moore in Bayern gelten als intakt. Im Landkreis München bedeckten Moore einst rund neun Prozent der Fläche, heute gibt es nur noch kleine Reste davon. Im eiszeitlichen Hügelland sind es teilabgetorfte Hochmoore südlich von Dingharting und im Raum Aying. Wiedervernässt wurden von 2010 bis 2016 das Deininger Moor und das Bergermoor, wo auf rund 22 Hektar wieder Torf anwachsen kann. Zudem gibt es noch das Hochmoorgebiet Blindfilz.

Der Blick ins All

Seit mehr als 60 Jahren ist die Luft- und Raumfahrt fest im Südosten des Landkreises verwurzelt, angefangen mit Ludwig Bölkow, dessen Bölkow GmbH später als Messerschmitt-Bölkow- Blohm (MBB) zu einem der größten deutschen Luft- und Raumfahrtkonzerne fusionierte. Bei Airbus wurde der erste kommerziell erfolgreiche Hubschrauber, die Bo105, entwickelt, ebenso wie der Airbus A300. Im Norden gibt es zudem das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der TU München und die Europäische Südsternwarte (ESO). Insgesamt arbeiten 60 000 Menschen im Landkreis München in der Luft- und Raumfahrt. 14 Meter Durchmesser hat die Projektionskuppel des digitalen Planetariums ESO Supernova in Garching.

Umsteigen bitte

Auch wenn man im Auto immer häufiger im Stau steht: Nach wie vor werden 54 Prozent aller Wege im Landkreis mit dem Auto zurückgelegt. 13 Prozent werden geradelt, für zwölf Prozent öffentliche Verkehrsmittel genutzt und 21 Prozent der Wege zu Fuß gegangen. Durch mehr Busverbindungen – derzeit sind zu Spitzenzeiten bereits 239 MVV-Busse im Einsatz–, bessere Radwege und neue Verkehrsmittel wie Seil- und Stadtbahnen will man künftig noch mehr Menschen zum Umsteigen bewegen.

Wachsames Auge

Die Fritteuse ist eines der Küchengeräte, die besonders im Fokus der sogenannten Lebensmittelüberwachungsbeamten (LÜB) des Landkreises stehen. 566 Routinekontrollen wurden 2018 durchgeführt, dazu 136 Nachkontrollen. 69 Mal gingen die Kontrolleure Beschwerden von Verbrauchern nach und 233 Mal fanden Beratungen, Ermittlungen oder Kontrollen auf Nachfrage statt. Fünf Strafanzeigen und 49 Bußgeldbescheide wurden erstellt. Übrigens: In einer Fritteuse sollte es nicht heißer als 180 Grad werden – sonst entsteht das gesundheitsschädliche Acrylamid.

Bräuche und Feste

Wie wichtig den Bayern das Brauchtum ist, wird schnell klar angesichts der vielen traditionelle Feste im Landkreis – vom Maibaumaufstellen über Schäfflertänze, Dreikönigsritt, Leohnhardifest bis zur Fronleichnams-Prozession. Mehr als 20 Trachtenvereine pflegen das Wissen um Lederhosen und Dirndl, Haferlschuh und Haube.

Die Broschüre

ist im Landratsamt München und den Rathäusern kostenlos erhältlich. Weiterhin sind auch die Ausgaben der vergangenen Jahre mit den Schwerpunkten Energie (2016), Bildung (2017) und Wirtschaft (2018) kostenlos im Landratsamt verfügbar. Gedruckte Exemplare können per E-Mail an die Pressestelle des Landratsamts unter pressestelle@lra-m.bayern.de bestellt werden. Digital können die Broschüren auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-muenchen.de/broschueren heruntergeladen werden.