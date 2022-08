Neue Idee für das Esso-Grundstück in Unterschleißheim

SPD-Vorschlag: Gebäude für Handel, Gastronomie und Parken

Von Charlotte Borst schließen

Soll die Stadt sich von der Idee verabschieden, das Esso-Grundstück an der Bezirksstraße selbst zu bebauen, und stattdessen ein Investoren-Modell verfolgen? Die SPD hat beantragt, den Verkauf oder die Vergabe in Erbpacht zu prüfen.

Unterschleißheim – Das Grundstück, auf dem früher eine Tankstelle betrieben wurde, hat die Stadt vor acht Jahren erworben. Seither ist dort ein Parkplatz. Die CSU-Fraktion im Stadtrat hatte im Februar kritisiert, dass seit Jahren nichts vorwärts gehe auf dem städtischen Grundstück in prominenter Lage. Jetzt schlägt die SPD-Fraktion ein neues Konzept für die Nutzung des Esso-Grundstücks vor: ein Gebäude mit Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Parkraum. Das Ziel sollte sein, die Bezirksstraße als Unterschleißheimer „Einkaufsmeile“ zu beleben.

Attraktive Einkaufsmeile das Ziel

Bisher wurden in mehreren Runden Nutzungskonzepte entwickelt, die auf ein Wohn- und Geschäftshaus mit Einzelhandel im Erdgeschoss und Senioren-Wohnungen in den oberen Stockwerken abzielten. Da ein solches generationsübergreifendes Wohnen nun besser auf dem städtischen Grundstück im Gartenquartier am Business Campus realisiert werden kann, hat die SPD sich in ihrer Klausur intensiv mit einer neuen möglichen und sinnvollen Nutzung des Esso-Grundstücks auseinandergesetzt. „Dabei stand nach wie vor das übergeordnete Ziel im Vordergrund, die Bezirksstraße als attraktive Einkaufsmeile Unterschleißheims zu fördern“, erklärt Fraktionssprecher Thomas Breitenstein.

Gutes Parkangebot

Die bisherigen Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Lebensmittel- und Drogeriehandel das bestehende Sortiment in der Bezirksstraße am besten ergänzen und unterstützen würden, gefolgt von Gastronomie und anderen Nutzungen. Weil zudem in der Bezirksstraße die Flächen für Außengastronomie gut genutzt werden – zum Beispiel beim Restaurant Sapori – und die Bürger laut SPD einen weiteren Ausbau wünschen, dafür aber Parkplätze wegfallen, hält die SPD es für sinnvoll, auf dem Esso-Grundstück ein gutes Parkangebot zu machen und mehrgeschossige Parkflächen anzubieten. Als dritte Funktion schlagen sie für das Esso-Grundstück ein Café oder eine Außengastronomie vor, die als Platz „für kommunikatives Zusammensein“ dienen soll.

Haushaltslage ist angespannt

Die Frage ist, ob ein Investor und Projektentwickler ein solches Objekt verwirklichen sollte. Die Haushaltslage der Stadt ist angespannt und das Bauamt mit anderen drängenden Bauprojekten beschäftigt. Die SPD schlägt in ihrem Antrag vor, um die Stadt von Kosten und Bauherrenverantwortung zu entlasten, soll geprüft werden, das Grundstück einem externen Projektentwickler zum Beispiel in Erbpacht oder Verkauf zur Verfügung zu stellen.