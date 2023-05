Neue Postfiliale in Unterschleißheim könnte Gemüter beruhigen

Von: Laura May

Eine Filiale der Deutschen Post.

Lange hat Unterschleißheim über die Postsituation gestritten. Ab Juni gibt es eine neue Filiale an der Morsestraße.

Die Unterschleißheimer haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder um die unzuverlässigen Öffnungszeiten der Post am Rathausplatz geärgert. Und generell sind Postfilialen in Unterschleißgheim schon lange kanpp. Jetzt gibt es eine neue Filiale.

Am 12. Juni eröffnet die neue Postfiliale in Unterschleißheim im Supermarkt Edeka in der Morsestraße 1. Die neue Filiale öffnet Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Post Unterschleißheim: „Nicht für alle eine Lösung“

Der neue Standort sei „für viele bestimmt eine Lösung, aber aufgrund der Lage nicht für alle“ so die Pressemitteilung. „Daher sucht die Post mit Unterstützung der Stadt weiterhin nach einem weiteren Standort.“

