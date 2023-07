Bike-Sharing soll populärer werden: Neues Konzept für das MVG-Mietrad in Arbeit

MVG, Stadt München und Landkreise geben Verbesserungen noch eine Chance

Zum Erfolgsmodell hat sich das im Landkreis vor vier Jahren eingeführte MVG-Mietradsystem noch nicht entwickelt. Es soll aber ab 2025 attraktiver und wirtschaftlicher werden.

Landkreis/ Unterschleißheim - Der Gestattungsvertrag mit der MVG könnte zwar zum Jahr 2025 gekündigt werden. Doch die Landkreis-Kommunen wollen das System fortsetzen und weiterentwickeln. Wie Bürgermeister Christoph Böck (SPD) dem Unterschleißheimer Stadtrat berichtete, wurde dies bei einem Treffen von MVG, MVV, Landeshauptstadt München und Vertretern der beteiligten Landkreise vereinbart

Eine bessere Einbindung der blau-grauen Mieträder ins MVV-Tarifsystem ist eines der Ziele. Zudem werden eventuell Pedelecs oder Lastenräder in den Fuhrpark aufgenommen, die flexibel und kurzfristig an einzelnen Station verfügbar sein könnten. Im Gespräch ist zudem das von mehreren Bürgermeistern immer wieder geforderte „Freefloating“, das ein freies Abstellen der Räder ermöglicht: „Es soll keine festen Stationen mehr geben, an denen man die Räder absperren muss, stattdessen soll man sie an vielen Punkten flexibel abstellen können“, informierte Böck. Im September soll ein neues Konzept diskutiert werden.

In Unterschleißheim, der größten Kommune im Landkreis München, gibt es 13 Mietrad-Stationen. Hier wurde 2022 insgesamt 1547 Mal ein MVG-Rad ausgeliehen und 1617 Räder zurückgegeben. Im Vergleich zum Jahr 2020 (1516 Ausleihen und 1519 Rückgaben) ist das ein Anstieg der Ausleihen um rund zwei Prozent. 43 Prozent der Ausleihen und Rückgaben finden an den beiden S-Bahnhöfen Unterschleißheim und Lohhof statt.

Angesichts der jährlichen Betriebskosten von 2700 Euro pro Station kritisierte SPD-Stadtrat Stefan Schneiders: „Die Zahl der Ausleihen ist so gering, dass jede einzelne Fahrt mit über 20 Euro aus Steuergeldern subventioniert wird. Das kann nicht sein, wir müssen das System populärer machen und auf Stationen beschränken, die stark genutzt werden.“ Bürgermeister Böck hofft, dass auch die Kreisräte sich für die Weiterentwicklung des MVG-Mietradsystems stark machen. CSU-Stadt- und Kreisrätin Brigitte Weinzierl warnte jedoch davor, zu viele Stationen zu streichen. Das Problem am MVG-Rad sei, dass die Kosten extrem steigen, wenn es nicht zur Station zurückgebracht wird: „Wenn ich von einer Endhaltestelle die Rückfahrt nicht anbiete, wird auch die Hinfahrt nicht stattfinden.“

Landrat Christoph Göbel (CSU) sagte auf Nachfrage: „Insgesamt beobachten wir aber einen positiven Trend.“ Auch wenn die Nutzerzahlen noch nicht auf Vor-Corona-Niveau seien. „In einigen Gemeinden, zum Beispiel in Aying, Brunnthal und Feldkirchen, verzeichnen wir sogar deutliche Nutzungszuwächse.“ Um das Mobilitätsangebot so attraktiv wie möglich zu gestalten, sei der Landkreis bezüglich weiterer Ausbau- und Verbesserungsmöglichkeiten laufend im Gespräch. „Gerade für die ,letzte Meile’ erweist sich das MVG-Rad als idealer Baustein im multimodalen Verkehrsmix.“ Das belegten die Nutzungsdaten.

Seit 2018 haben 22 der 29 Landkreis-Kommunen auf eigene Kosten insgesamt 178 Stationen aufgebaut. Der Landkreis zahlt die Hälfte des jährlichen Defizits, schießt aber maximal 1,05 Millionen Euro bei den Betriebskosten zu.