Neues Kinderhaus in Höhenkirchen: Dann soll es eröffnet werden

Ein Kinderhaus für rund 100 Buben und Mädchen entsteht in Höhenkirchen. Nun ist auch klar, wann es in Betrieb genommen werden soll. Wenn Corona diesen Plan nicht durchkreuzt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn– Der Bau des Kinderhauses auf dem ehemaligen Brennerei-Gelände an der Ostersteigstraße hat begonnen. Auf dem Areal an der Ecke Ostersteig-/Sigohostraße entsteht auf einer Fläche von rund 1150 Quadratmetern ein eingeschossiger Bau mit einer Länge von 57 Metern und einer Breite von 17,5 Metern.

In dem Gebäude sollen zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen untergebracht werden. Im Kopfbau finden außerdem ein etwa 65 Meter großer Mehrzweckraum sowie ein 60 Quadratmeter großer Essensraum seinen Platz. Diese beiden Räume seien nicht allein dem Kindergarten vorenthalten und böten zusammen Platz für etwa 100 Leute, wie Klaus Rieger vom Kommunalunternehmen Höhenkirchen-Siegertsbrunn ausführt. Für diese Räume gebe es einen separaten Eingang, sodass sie zum Beispiel von örtlichen Vereinen und Gruppen genutzt werden könnten. „Wenn das der Gemeinderat so will“, betont Rieger.

Bau kostet rund 3,5 Millionen Euro

Das Kommunalunternehmen Höhenkirchen-Siegertsbrunn setzt für die Gemeinde den Bau des Kinderhauses um. Rieger hofft, dass die anvisierte Bauzeit von eineinhalb Jahren einzuhalten ist. „Aufgrund der Corona-Krise könnte es zum Beispiel zu Lieferschwierigkeiten kommen“, sagt Rieger und nennt als Beispiel die Lieferung von Fliesen. Wegen der Pandemie musste die Gemeinde bereits den offiziellen Spatenstich für den Neubau absagen. Trotzdem peilt man als Eröffnungstermin des Kinderhauses den Herbst 2021 an.

Unklar ist auch, wie teuer der Bau am Ende wirklich wird. Das Kommunalunternehmen rechnet mit Kosten in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. „Die Kostenschätzung ist aber schon wieder rund zwei Jahre alt“, betont Rieger.

Einen Träger für das Kinderhaus hat die Gemeinde übrigens bereits gefunden: die Fortschritt gGmbH. Dabei handelt es sich um einen freien, gemeinnützigen Träger für Kinderbetreuungseinrichtungen mit Sitz in Niederpöcking im Landkreis Starnberg. Die Fortschritt gGmbH wurde 2001 gegründet und ist Träger von über 30 Kindertagesstätten und Heilpädagogischen Tagesstätten in München und Umgebung. Unter anderem betreibt die Gesellschaft seit 2012 die Kinderkrippe „Krabbelwiese“ in Sauerlach.