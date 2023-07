Nichtraucher-Aktivist unerwartet verstorben

Von: Andreas Sachse

Ernst-Günther Krause kämpfte für seine Ideale. © Privat

Zeit seines Lebens hat er sich für seine Ideale eingesetzt: eine gesunde, naturbelassene Umwelt und ein sozial gerechtes System. Vollkommen unerwartet ist Ernst-Günther Krause kurz vor seinem 76. Geburtstag in Unterschleißheim verstorben.

Unterschleißheim - Info-Stände besetzen, Plakate kleben, „Grüne Zeiten“ austragen, das Blatt der Grünen vor Ort, Klinken putzen: Ernst-Günther Krause war keine Aufgabe zu viel, keine Last zu schwer, kein Weg zu weit. So kannte man ihn als Mitglied im Grünen Ortsverband. Ihn als Parteisoldat zu bezeichnen, damit würde man ihm aber nicht gerecht.

Er steckte hinter vielen Initiativen

Auf Ernst-Günther Krause gehen eine ganze Reihe erfolgreicher Initiativen zurück. In Erinnerung bleiben wird Ernst-Günther Krause weiten Teilen der Öffentlichkeit als unermüdlicher Aktivist für den Nichtraucherschutz. Als die Nichtraucher-Initiative Deutschland (NID) vor 35 Jahren aus seit den 1970ern bestehenden lokalen Initiativen heraus begründet wurde, war Ernst-Günther Krause bereits mit von der Partie. Später war er an vorderster Stelle beteiligt an dem erfolgreichen Volksbegehren in Bayern zum Nichtraucherschutz.

2012 war er auch Mit-Initiator des erfolgreichen Bürgerbegehrens „Stadt mit Maß“. Die Initiative hatte sich für eine maßvolle Bebauung in Unterschleißheim und gegen den Bau von Hochhäusern, die mehr als 50 Meter hoch sind, ausgesprochen. Seit 2016 engagierte er sich als Sprecher und als Vize der Landesarbeitsgemeinschaft „Säkulare Grüne“ sowie als Delegierter der Bundesarbeitsgemeinschaft „Säkulare Grüne“. Der Unterschleißheimer Grünen-Chef, Bernhard Schüssler, erinnert daran, wie er unlängst noch ein „ganzes Wochenende an seiner Seite auf der Landesdelegiertenkonferenz in Erlangen“ verbrachte. In den zurückliegenden Jahren machte sich Ernst-Günther Krause für einen gemeinsamen Ethikunterricht für Schüler stark.

Grüne trauern um Weggefährten

„Wir verlieren mit ihm einen engagierten Parteifreund, der sich unermüdlich für seine Herzensthemen eingesetzt hat“, trauert Stadtrat Jürgen Radtke dem langjährigen Weggefährten nach: „Ein kritischer Geist und steter Streiter für die gute Sache.“ Wann immer es ihm seine Zeit erlaubte, hat Ernst-Günther Krause sich in die Natur zurückgezogen. Gemeinsam mit Ehefrau Ikuko Koyama-Krause schöpfte er auf langen Wanderungen Kraft für seine Projekte. Seine Gattin Ikuko galt ihm als wichtigste Begleiterin. Mit Interesse und voll von Liebe unterstützte er sie bei ihren Auftritten mit der Volksmusikgruppe Lohhof und der japanischen Trommlergruppe Tampopo. „Ein aufgeschlossener und verbindlicher Mensch, der uns allen fehlen wird“, wie Stadträtin Lissy Meyer sich ausdrückt.

