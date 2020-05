Das Los entscheidet: Schlagintweit wird Zweiter Bürgermeister

Stefan Krimmer (CSU) unterliegt nach Wahlkrimi

von Charlotte Borst schließen

Tino Schlagintweit (Bündnis 90/ Grüne) ist Zweiter Bürgermeister in Unterschleißheim. Der bisherige Vizebürgermeister Stefan Krimmer (CSU) unterlag. Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend per Los. In zwei Wahlgängen zuvor hatte es jeweils einen 15:15-Patt gegeben.