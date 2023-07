Pfarrerin probiert ChatGTP aus: „KI wird keine Seelsorge ersetzen“

Von: Charlotte Borst

Teilen

Pfarrerin Mirjam Pfeiffer beim Predigen: Sie hält einen USB-Stick in Kreuzform in der Hand, ein Geschenk an die Konfirmanden. Auf dem Stick sind Fotos, die im Laufe des Konfirmanden-Kurses entstanden sind. privat © THERESA_MEYER

Beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg wurde erstmals in Deutschland ein Gottesdienst von künstlicher Intelligenz (KI) gehalten. Faszinierend oder fatal? Die Unterschleißheimer Pfarrerin Mirjam Pfeiffer ist skeptisch.

Unterschleißheim - In Schulen, Universitäten und Unternehmen beschäftigt man sich mit den Möglichkeiten der KI. Doch kann KI im Gottesdienst oder sogar in der Seelsorge zum Einsatz kommen? Pfarrerin Mirjam Pfeiffer (40) aus Unterschleißheim sieht da Grenzen, hat aber vor diesem Interview den viel diskutierten Chatbot ChatGPT selbst einmal für die Predigt-Vorbereitung ausprobiert.

Frau Pfeiffer, künstliche Intelligenz ist gerade in aller Munde. Kann sie auch im Gottesdienst, bei Trauerfeiern oder bei Predigten helfen?

Mirjam Pfeiffer: Es kommt darauf an, wie man sie einsetzt. Dass KI einen Gottesdienst abhält, ist schwierig. Das haben ja die Reaktionen beim Kirchentag gezeigt. Im Gottesdienst nimmt man Emotionen auf, erlebt Begegnung und gestaltet etwas im Wechsel. Aber Emotionen kann man nicht in einen Algorithmus klopfen, das funktioniert nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass man KI zur Vorbereitung eines Gottesdienstes nutzen kann.

Sie haben es ja ausprobiert. Welchen Auftrag haben sie dem KI-Programm ChatGPT gegeben?

Ich habe ihn zur Vorbereitung meiner Predigt für den nächsten Sonntag eingesetzt. Da geht es um einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief mit einer für mich zentralen Botschaft ,Suche den Frieden und jage ihm nach’.

Wie gut war die Predigt der KI?

Der erste Entwurf enthielt lauter Plattitüden und war auch rhetorisch schlecht. Spannend fand ich aber den Ansatz: Friede fängt bei mir an. Angesichts des Krieges in der Ukraine war mir das allerdings zu kurz gegriffen. Deswegen sagte ich der KI: Füg den Gedanken hinzu, wie ich mich und andere darin schulen kann, Konflikte friedlich zu lösen. Da lieferte die KI das Stichwort ,gewaltfreie Kommunikation’. Das ist eine Methode, die ich eigentlich kenne, ich habe sogar einen Kurs darin absolviert. Ich habe sie aber nicht mit dem Petrusbrief in Verbindung gebracht. Die KI hat also einen Aspekt eingeworfen, und ich dachte: Ok, darüber lässt sich nachdenken. Der Predigttext hat dann mehr Tiefe bekommen.

Die KI hat einen Gedanken weiterentwickelt, ähnlich wie ein Gesprächspartner.

Na ja, sie kann ja immer nur sagen, was im Netz steht, und sie ist nur so gut wie der Mensch, der sie benutzt. Ich bin Mitglied einer Facebook-Gruppe von Kollegen. Wir stellen uns gegenseitig unsere Predigten zur Verfügung und geben uns Anregungen. So ein Austausch ist sehr fruchtbar, er erweitert den Horizont. Auch die KI kann einem Ideen zuspielen, und das sogar viel schneller. Allerdings benötigt eine Abfrage bei ChatGPT die tausendfache Rechenleistung und viel mehr Strom als eine Abfrage bei Google.

Bei der Predigt-Vorbereitung hat sich die KI also zumindest teilweise als nützlich erwiesen. Könnte KI auch in der Seelsorge zum Einsatz kommen und vielleicht eines Tages sogar eine unbesetzte Pfarrstelle auf dem Land ersetzen?

Da sehe ich Grenzen, denn da fehlt das Zwischenmenschliche, das was nicht ausgesprochen wird. Zum Beispiel kann KI nicht auf die Körperhaltung eines Menschen reagieren. Und selbst wenn ein Algorithmus irgendwann sogar Körpersprache lesen könnte, wird er nicht ersetzen, was wir zum Beispiel mit einer Berührung übertragen – Wärme, Nähe, Zusammengehörigkeit. Fraglich ist auch, wer spricht eigentlich hinter der KI. Wir wissen nicht, mit welchen Vorgaben und Filtern sie programmiert wurde. Diese Maßgaben unterscheiden sich, je nachdem, in welchem politischen System die KI entwickelt wurde.