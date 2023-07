Pharmakonzern in der Zwickmühle

Von: Charlotte Borst

So sieht es im Theresienbogen nach der Erweiterung aus. © Visualisierung: form 3D

Ein Gründach auf einer Arzneimittel-Fabrik? Geht nicht in Deutschland. MSD-Tiergesundheit will in Lohhof wachsen und das Areal grüner gestalten, stößt aber an Grenzen - auch in Amerika.

Unterschleißheim – Der Pharmakonzern MSD-Tiergesundheit hätte gerne ein Gründach samt Photovoltaikanlage auf seine neue Arzneimittelfabrik gebaut. Denn an dem in den 1950er Jahren gegründeten Standort an der Ingolstädter Straße will MSD grüner werden. Doch mit seinen ökologischen Zielen stößt der Konzern an Grenzen: Das geplante 3000 Quadratmeter große Gründach wird von der Aufsichtsbehörde für Arzneimittelproduktion kritisch gesehen. Übrig bleibt auf dem Dach die PV-Anlage.

Unterschleißheim weist Bedenken des Landratsamts zurück

Aber ohne Gründach, so kritisiert jetzt das Landratsamt, werde das Lohhofer Mischgebiet wenig durchgrünt. Neupflanzungen zeigten erst in 30 Jahren spürbare Wirkung. Das Landratsamt schlägt vor, den Bauraum zu verknappen, so könnten Bäume an der Ingolstädter Straße stehen bleiben.

Die Grafik zeigt einen Teil der Produktionshalle mit dem Gründach (l.), das nicht realisiert werden kann. © MSD/ Visualisierung: form 3d

„Es ist uns ja selbst unangenehm, dass wir aus arzneimitteltechnischen Gründen kein Gründach anlegen können“, sagte MSD-Projektleiter Jochen Stöhr im Bauausschuss zerknirscht. MSD wolle den Neubau in Zusammenarbeit mit der Stadt angehen: „Wir sehen uns als Teil der Stadtgesellschaft.“ Die Arzneiaufsichtsbehörde habe aber große Bedenken, eine Fabrik mit Gründach zu genehmigen. Falls das Flachdach undicht werde, könnten unbemerkt Bakterien in die Medikamentenproduktion eindringen.

Auch die Grünen-Stadträte stimmen am Ende zu

Obwohl der bisherige Bebauungsplan eine Vollversiegelung zuließe, hat MSD jetzt eine neue Grünplanung vorgelegt, der am Ende der Diskussion auch die Grünen-Stadträte zustimmten. MSD will 50 bis 60 Bäume pflanzen, auch das Dach eines Bürogebäudes wird begrünt. „Zudem hat MSD sich auferlegt, Stellplätze zu überdachen, damit mehr Gründächer entstehen können. Wir haben alle Möglichkeiten für den Klimaschutz ausgeschöpft“, sagte Bauamtsleiter Martin Bengler.

50 bis 60 Neupflanzungen

Tino Schlagintweit (Grüne) hakte dennoch nach: „Lässt sich der Bauraum nicht verschieben, damit Bestandsbäume erhalten werden und der Baumschutz Vorrang hat?“ Bengler warnte, den Investor zu gängeln. „Wir verhandeln gut mit MSD. Dass wir 3000 Quadratmeter Gründach nicht kompensieren können, ist klar. Aber was am Standort passiert, ist ein richtiger Mehrwert. Es werden 50 bis 60 neue Bäume gepflanzt.“ Der Investor habe ein vernünftiges Grünkonzept vorgelegt. Er empfahl, dem Einwand des Landratsamts in diesem Punkt nicht zu folgen. Der Standort müsse bei aller Rücksicht auf den Klimaschutz auch funktionieren.

Vormittags besuchten Kollegen vom amerikanischen Mutterkonzern den Standort

Jochen Stöhr berichtete, dass Vertreter des Mutterkonzerns erst am Vormittag den Standort besucht und grünes Licht für die neue Planung gegeben hätten. Wenn es nicht weitergehe, habe er Sorge, „dass unsere amerikanische Mutter irgendwann beschließt, wir erweitern die Produktion woanders. In Amerika ist das Bewusstsein nicht so ausgeprägt. Wir kommen an unsere Grenzen.“

Abwanderung kann ganz schnell gehen

Wie schnell MSD einen Standort wechselt, hat die Gemeinde Haar erlebt, von hier wanderte das Unternehmen nach München ab. Katharina Bednarek (SPD) warb: „Wir wollen MSD halten.“ Man müsse auch sehen, dass es ein wichtiger Steuerzahler sei: „Die Lärmreduzierung in Richtung Theresienbogen begrüße ich ebenso wie die Fassadenbegrünung. Es ist eine massive Bebauung - ja. Aber wir pflanzen auch Großbäume.“ Die Stadt wertet ihrerseits den Theresienbogen zur Wohnbebauung hin durch Grüninseln auf. Anfang 2024 werden die Pläne öffentlich ausgelegt, dann geht die Bürgerbeteiligung in die nächste Runde.