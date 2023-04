Polizei soll nach Lohhof umziehen - Freistaat prüft neuen Standort

In Unterschleißheim: Rückläufiger Trend bei Straftaten

Von Charlotte Borst

Offenbar reichen die Arbeitsräume für die Polizei in Oberschleißheim nicht aus, ein Umzug nach Lohhof ist im Gespräch.

Unterschleißheim – Die Polizeiinspektion 48 soll nach Unterschleißheim ziehen. Das wünscht sich Dienststellenleiter Stefan Schraut, weil die Räume in Oberschleißheim zu eng werden und Unterschleißheim im neuen Baugebiet Lohhof-Süd ein geeignetes Grundstück an der Kreuzstraße anbieten kann. Derzeit prüft der Freistaat, ob ein Neubau in Frage kommt. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) würde dies begrüßen: Alle drei Kommunen im Dienststellenbereich seien von der Kreuzstraße aus gut erreichbar, betonte er bei der Bürgerversammlung, bevor Schraut zur Sicherheitslage in Unterschleißheim berichtete.

Weniger Straftaten trotz gestiegener Einsatzzahlen

Die Zahl der Einsätze ist nach der Pandemie zwar wieder gestiegen. Erfreulich ist aber, dass es weniger Straftaten gibt. Die Zahl der Verkehrsunfälle hat jedoch zugenommen. Die Polizei wurde in ihrem Zusändigkeitsbereich Garching, Oberschleißheim und Unterschleißheim insgesamt zu 7765 Einsätzen gerufen (2012: 6558). In 43 Prozent aller Fälle fuhren die Beamten zum Einsatz nach Unterschleißheim, der größten der drei Kommunen.

Für die meisten Einsätze waren Verkehrsunfälle (1396) der Grund, weitere Ursachen: 339 Streitschlichtungen, 311 Mal Ruhestörung, 249 Mal Verkehrsbehinderung, 129 Mal Trunkenheit im Verkehr.

Callcenter-Betrüge ein Problemfeld

Ein Problemfeld bleiben die Callcenter-Betrüge. „Zum Glück bleibt es in 99 Prozent der Fälle bei Versuchen“, sagte Schraut. Das Geschäft lohne sich dennoch für die Kriminellen, die sehr viele Anrufe tätigen: Jährlich erschwindeln sie sich allein in München und im Landkreis München einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. „Da fließen vier- bis sechsstellige Beträge von Seiten der Opfer“, sagte Schraut.

73 Betrugsfälle gab es 2022 im Bereich der PI 48. Als neueste Masche haben Whatsapp-Nachrichten die Schockanrufe abgelöst. Worin sich alle Vorgehensweisen gleichen: Die Angerufenen werden massiv unter Druck gesetzt und dazu gebracht, Wertgegenstände und Bargeld an Fremde zu übergeben. Bei den aktuellen Whatsapp-Nachrichten gehören auch Menschen ab 50 Jahre zur Zielgruppe. Meist laute die Nachricht: „Hallo Mama, das ist meine neue Telefonnummer.“ Kurz drauf wird um Geld gebeten.

Nachrichten von vermeintlicher Tochter

Die Gäste der Bürgerversammlung horchten auf, als Bürgermeister Christoph Böck erzählte, dass er ein paar Stunden zuvor, eine ähnlich formulierte Nachricht erhielt, die vermeintlich von seiner 17-jährigen Tochter kam. „Am besten gar nicht antworten“, warnte er.

Zehn Prozent Gewaltdelikte

Die Tendenz bei Straftaten ist fallend: Im Bereich der PI 48 gab es im Vorjahr 2045 Straftaten (2005: 2700), davon 916 in Unterschleißheim (2005: 1250). Gewaltdelikte machen dabei zehn Prozent aus, wobei ein verschwindend geringer Anteil im öffentlichen Raum begangen wede. Die meisten Körperverletzungen passierten in den eigenen vier Wänden unter Menschen, die sich kennen.

525 Verkehrsunfälle hat die PI 48 im Jahr 2022 aufgenommen, (2021: 420). 80 Personen wurden 2022 durch einen Verkehrsunfall verletzt, davon 40 Radfahrer. „Die Langzeitkurve bei den Verkehrsunfällen ist aber relativ konstant“, so Schraut, obwohl die Bevölkerung und der Verkehr zunähmen und mittlerweile im Landkreis pro 1000 Einwohner 850 Fahrzeuge angemeldet seien: „Da ist der Trend zum dritten und vierten Auto erkennbar.“ Das Durchschnittstempo in Städten liege laut ADAC bei 26 km/h. „Da kann man sich fast auch ein Radl kaufen.“

Kursangebot der Polizei:

Im Mai, Juni und Juli bietet die PI 48 Präventionskurse zum richtigen Verhalten in gefährlichen Situationen an. Sie finden in der Dienststelle in Oberschleißheim statt, Hofkurat-Diehl-Straße 9, Anmeldung über: 089/ 31 564-0.