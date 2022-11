Premiere für Unterschleißheim: Stadt baut erstes eigenes Mitarbeiter-Wohnhaus

Von: Bert Brosch

Den Spatenstich für das erste kommunale Wohngebäude setzten (v.l.) die drei städtischen Baureferenten Jürgen Radtke, Ludwig Pettinger und Katharina Bednarek, Bürgermeister Christoph Böck, Katharina Illnberger-Geißler und Thomas Seger von der städtischen Projektsteuerung, Rainer Sirch (Baufirma Riebel-Bau) und Architekt Florian Langgärtner. © bb

Die Stadt Unterschleißheim schafft bezahlbaren Wohnraum für eigene Mitarbeiter. Bis 2024 soll das Haus bezugsfertig sein.

Unterschleißheim – „Dieser Spatenstich heute macht mich so richtig stolz“, unterstrich Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Mit Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und Bau-Verantwortlichen konnte er den offiziellen Spatenstich an der Kiebitzstraße für das erste Wohngebäude der Stadt Unterschleißheim setzen.

„Bislang haben wir ja immer Häuser von Bauträgern für uns errichten lassen. Aber dieses Haus hier an der Kiebitzstraße ist das erste, das wir komplett selbst geplant haben und das wir auch selber bauen werden. Das ist also eine echte Premiere“ sagte Böck. Das Ziel ist, bezahlbare Wohnungen für Mitarbeiter der Gemeinde, ob im Rathaus oder in Kitas, zu schaffen. Laut Böck begannen die Planungen bereits 2017, damals konnte sich die Stadt das Grundstück sichern. „Es hat aber doch ganz schön lange gedauert, bis wir da angekommen sind, wo wir heute stehen“, sagte Böck. Gebaut werden in einem dreigeschossigen Haus sowie einem Einfamilien-Haus insgesamt 13 Wohnungen, von Ein-Zimmer-Appartements bis hin zu Vier-Zimmer-Wohnungen.

Bezugsfertig 2024

Die Projektplanung hat das Unternehmen „Selhoff“, die Firma „Riebel-Bau“ aus Mindelheim baut das Haus. Im September begannen die Rodungen, es folgte der Aushub der Baugrube, vor allem für die große Tiefgarage, aktuell wird der Keller gebaut. „Wenn das Wetter mitspielt, schaffen wir noch in diesem Jahr den kompletten Keller“, sagte Architekt Florian Langgärtner. „Die Wohnungen im Erdgeschoss erhalten schöne Wintergärten, rund um das Haus wird viel Grün sein.“ Auf das Dach kommt eine große PV-Anlage, die Wärme kommt von der Geothermie und fast alle Wohnungen sind barrierefrei, eine sogar rollstuhlgerecht.

Laut Bürgermeister Böck ist dieser Spatenstich „ein wirklich großer Tag für Unterschleißheim. Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum, den schaffen wir hier in einem herrlichen Ambiente und sehr verkehrsgünstig an der südlichen Ingolstädter Straße gelegen.“ Kalkuliert ist das Haus, das im Herbst 2024 bezugsfertig sein soll, aktuell mit 6,6 Millionen Euro, die in den Haushalt eingestellt sind. „Auch wenn im Moment kaum einer Baukosten seriös kalkulieren kann, so sind wir doch guter Hoffnung, dass wir diesen Betrag einhalten können“, sagte Böck.