Prinzenpaare in Unterschleißheim: Die Majestäten mögen feiern

Lohhofer UFC lässt Narrenzeit beginnen

Von Andreas Sachse schließen

Diese Gala im Victor’s Residenz-Hotel in Unterschleißheim hatte einen sehr erfrischenden Charakter. Endlich geht die Jeckenzeit wieder mit Volldampf los.

Unterschleißheim – Was Zumba, Lego, die Loveparade und Treckerfahren gemein ist, hat der Faschingsclub Weiß-Blau am 11. 11. verraten. Zu Beginn der fünften Jahreszeit trat der Unterschleißheim-Lohhofer UFC mit den neuen Prinzenpaaren ans Licht der Öffentlichkeit.

Dass der Termin den Weiß-Blauen richtig gut tat, war auf der Gala im Victor’s Residenz-Hotel in der Keplerstraße jedem einzelnen Clubmitglied aus dem Gesicht abzulesen. Zum ersten Mal seit drei Jahren Corona wieder mit einer „normalen“ Saison zu planen, war für UFC-Pressesprecher Simon Fischer Anlass genug, in Hochstimmung zu verfallen.

Prinzenpaare stehen im Vordergrund

Im Mittelpunkt der Ereignisse am närrischen Freitag standen die neuen Prinzenpaare. Angela I. und Sebastian II. sind vom Fach. Schon im Vorjahr hatte man die beiden proklamiert. Ein weiteres Aufbranden des Virus verhinderte die Inthronisation.

Am Ball zu bleiben fiel den beiden Gernerts, die seit 17 Jahren verheiratet sind, nicht schwer. Ihren als Systemingenieur tätigen Prinzen (41) hat die 43-jährige Assistentin für Gesundheitsmanagement in der „Disse“ kennengelernt. Tanzen nimmt einen zentralen Platz in ihrer beider Leben ein, beim UFC und in der Disko.

Schon letzte Saison proklamiert

Landläufig als alte Hasen müsste man auch Rebekka I. und Ludwig I., das Kinderprinzenpaar, bezeichnen. Die Erfahrungen vor allem des zurückliegenden Corona-Jahres haben die beiden zweifellos reifen lassen. Letzte Saison ebenfalls proklamiert, hatte sich besonders die zehnjährige Rebekka Karban schwer damit getan, auf die Inthronisation und die nachfolgende Zeit als Regentin verzichten zu müssen. Seit sie dem Club mit fünf Jahren beitrat, träumt sie davon, Prinzessin zu sein. Die Angst zu überwinden, dass der Fasching erneut ausfallen könnte, wird aus ihr eine ideale Regentin machen: Umsichtig, weise und gütig, so wie es sich für gekrönte Häupter geziemt.

Der 13-jährige Ludwig hat diesen Prozess schon durchlaufen. Schon vor fünf Jahre saß er auf dem Kinderprinzenthron des UFC. Den kommenden Dingen sieht Ludwig Pettinger somit gelassen entgegen. Unheimlich abgeklärt erzählt er, wie er sich als einziger Mann in der Kindershowgruppe engagierte. Hahn-im-Korb-Erfahrungen lassen einen jungen Kerl schneller als andere begreifen, worauf es beim Tanzen und im Leben überhaupt ankommt.

Fester Zusammenhalt des Vereins

Die endemische Phase der Pandemie erreicht zu haben, lässt Presseprecher Fischer erleichtert durchatmen. Grund zur Sorge, der UFC hätte in der Auflagen-schwangeren Covid-Zeit Schaden nehmen können, bestand zur festen Überzeugung von Kinderpräsidentin Cornelia Tikovsky aber nicht. Zu fest sei der Zusammenhalt im UFC, und der Wille, die Tradition zu leben. Stimmt schon, das Programm sei ziemlich abgespeckt gewesen, bestätigt Fischer.

Die Füße hatte auch aber keiner hoch gelegt. Angela I. erinnert mit Freuden an Begegnungen mit anderen Clubs: Gemeinsam tanzen, den UFC präsentieren, Kontakte knüpfen.

Vize-Präsident Lukas von der Würmesia aus dem Würmtal ist so ein Kontakt. Um keinen Preis der Welt hätte Lukas Schreppel sich die Proklamation der UFC entgehen lassen entgehen lassen wollen. Mit seinen krass pinkfarbenen Haaren passt er gut ins Bild.

Ach ja, da war doch noch was: Zumba, Lego, Loveparade und Treckerfahren sind allesamt Hobbys der Prinzen und Prinzessinnen. Auch wenn Tanzen für alle an oberster Stelle steht, wie Zumba und Discofox bei Angela I. und Sebastian II., gern auch auf der Loveparade. Gelegentlich suchen jüngere Prinzessinnen Zerstreuung beim Legosteine-Legen und beim Reiten. Ihr Prinz, so hört man, schätzt, was Räder zur Fortbewegung nutzt: Mofas, Rasenmäher und Trecker. ANDREAS SACHSE

Die Auftritte

(Datum jeweils mit Vorbehalt, Uhrzeiten noch unbekannt):

14. Januar: Inthronisation und Premiere der Kindershow, Bürgerhaus Unterschleißheim.

14. Januar Inthronisationsball, Bürgerhaus Unterschleißheim. 15. Februar: Kindermaskenball, Bürgerhaus Unterschleißheim.

16.Februar: Weiberfasching, Ladys only im Bürgerhaus Unterschleißheim.

18. Februar: Faschingsumzug.

21. Februar: Kehraus, Bürgerhaus Unterschleißheim.