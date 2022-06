Erntebitte in luftiger Höhe: Siebenbürgen begrüßen 300 Gäste bei Kronenfest

Von: Andreas Sachse

Schafft er’s bis ganz hoch? Alle Augen waren auf Philipp Mosberger gerichtet, besonders die der jungen Besucher. Oben angelangt ließ es das Kletter-Ass nämlich Bonbons regnen. © Dieter Michalek

Beim traditionellen Kronenfest haben die Siebenbürgen in Riedmoos 300 Gäste begrüßt. Dabei regnete es Süßigkeiten aus luftiger Höhe.

Riedmoos – Philipp Mosberger musste schon kräftig zupacken, als er den aalglatten Baumstamm unfallfrei hinauf kraxelte. Aber oben angekommen war die Freude umso größer – sowohl bei Mosberger selbst als auch bei den jungen Zuschauern unten am Boden. Oben aus der Krone heraus ließ es das junge Kletter-Ass nämlich Süßigkeiten regnen, die die Kinder unten aufsammelten oder mit ihren Trachtenschürzen auffingen. Die Besteigung der Krone war im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt des Kronenfests der Siebenbürger Sachsen in Riedmoos.

Hinauf in die Krone kletterte Philipp Mosberger – ohne Steigbügel am glatten Stamm entlang. © dieter michalek

Rund 300 Verbandsmitglieder sind dem Ruf der Kreisgruppe München in die Sportgaststätte „Loren“ gefolgt. Das traditionell zwischen Johannistag (24. Juni) und Peter und Paul (29. Juni) gefeierte Fest ist als Erntebitte angelegt. Im 18. Jahrhundert erstmals erwähnt, dürften die Ursprünge in vorchristlichen Sonnenwendfeiern zu suchen sein. Ein sogenannter Altknecht muss dabei einen bis zu 14 Meter hohen und von Rinde befreiten, Stamm bezwingen. In der aus Wintergrün und Blumen geflochtenen Krone angelangt, spricht der er zu seinen Leuten, schmeißt Süßigkeiten herunter und bittet um ein gutes Jahr.

Nach dem Aufmarsch der Tanzgruppen waren die 300 Augenpaare so auch in Riedmoos auf Philipp Mosberger gerichtet, der sich in diesem Moment vermutlich nichts sehnlicher wünschte, als ein wenig Magnesiumpulver für seine feuchten Hände. Das Thermometer zeigte um die 30 Grad. Nicht der kleinste Rest Rinde war dem Baumstamm geblieben. Kein Chance, Halt zu finden. Das braucht Muckis. Doch Mosberger schafft es. Seine in geschliffenem siebenbürgisch-sächsisch gehaltene Kronenrede erzählte von der Plackerei und den Freuden des bäuerlichen Lebens.

Ihr verziertes Gewand präsentierten die Siebenbürgen beim großen Trachtenaufmarsch. © Dieter Michalek

Was den Verband der Siebenbürger Sachsen von anderen Vereinen unterscheidet, ist das niedrige Durchschnittsalter. Kaum ein Mitglied der Tanzgruppen ist über 30. Teil dieser Gemeinschaft zu sein, habe ihn stark gemacht fürs Leben, erzählt Patrick Krempels, der wie Ute von Hochmeister-Lamm für sein Engagement im Verband ausgezeichnet worden ist: „Es ist wichtig, um seine Wurzeln zu wissen.“ Nachbarschaften der Siebenbürger Sachsen aus Lohhof und Garching haben Tanzgruppen entsandt.

„Ein Highlight des Kronenfests“: Einen Baumstriezel ließ sich Christian Riech schmecken. © Dieter Michalek

Als die Blaskapelle das Siebenbürgenlied anstimmte, schälte Christian Riech ein Stück Stamm aus dem Papier. Hefeteig mit Butter bestrichen und viel Zucker über dem Grill gebacken. Es duftete herrlich. „Baumstriezel“, erklärte Riech: „Eine echte Spezialität!“ Die Damen von der Nachbarschaft Lohhof kamen kaum nach, für ausreichend süßen Nachschub zu sorgen. Christian Riech, Musiker der Volkstanzgruppe der Nachbarschaft Lohhof, geriet nach dem ersten Bissen ins Schwärmen: „Die Striezel sind ein Highlight des Kronenfests.“

Der Nachwuchs kann’s: Die Kindertanzgruppe Lohhof trat auf. © Dieter Michalek

