Wettbewerb für Nachwuchsmusiker: Heimsieg für junge Post-Rocker

Von: Andreas Sachse

Style und Stimme: Die Band „Plume“ aus Unterschleißheim setzte sich im Finale im Gleis 1 durch. © Gerald Förtsch

Beim Wettbewerb „Running for the Best“ sucht der Kreisjugendring die besten Nachwuchsmusiker. Heuer hat eine Band aus Unterschleißheim gewonnen.

Unterschleißheim – „Plume“ rockt den Newcomer-Wettstreit 2022. Im Finale des vom Kreisjugendring (KJR) ausgerichteten Wettbewerb junger Musiker haben sich die Unterschleißheimer Post-Rocker im Jugendzentrum Gleis 1 gegen drei Mitbewerber durchgesetzt.

Seit 1991 bietet der Newcomer-Contest „Running for the Best“ jungen Musikern aller Stilrichtungen die Möglichkeit, unter Wettbewerbsbedingungen Bühnenerfahrung zu sammeln. Die diesjährige Ausscheidung gewann eine Band, die durchaus das Potenzial hat, durchzustarten.

Teil der Jury: Auch das Publikum in Unterschleißheim stimmte über die Sieger ab. © Gerald förtsch

„Plume“ war bereits auf verschiedenen Bühnen in München zu Gast. Die erste Single „Tiredness Breaks Over Me“ ist seit 2020 auf dem Markt. Gut 400 Zuschauer verfolgten den Wettbewerb auf dem Grundstück vom Gleis 1. Wobei der spätere Sieger ein wenig von den besonderen Bedingungen der die zurückliegenden Jahre beherrschenden Pandemie profitierte. Erst nachdem der ursprüngliche Termin im Januar im Münchner Feierwerk wegen Corona abgesagt werden musste, war das Finale nach Unterschleißheim, in die Heimatstadt der Musiker, verlegt worden. Hier kam „Plume“ zu Gute, bereits über eine gewisse Anhängerschaft zu verfügen.

Die Entscheidung ging zur Hälfte auf eine Experten-Jury und auf das Publikum zurück. Die für ordentlich Stimmung sorgenden Fans der Band ließen keinen Zweifel aufkommen, wer in ihren Augen das Rennen machen sollte. Den Ausschlag schlussendlich gab die Qualität der Musiker, die sich als elektronische Post-Rocker verstehen. Der Auftritt in Unterschleißheim war ein Heimspiel für sie. Um sich für das Finale dahoam zu qualifizieren, hatte sich „Plume“ im Mai auswärts im Jugendzentrum Kirchheim gegen zwei Konkurrenten durchgesetzt. In insgesamt drei Vorrunden-Duellen in Neuried, Haar und Kirchheim qualifizierten sich die vier Teilnehmer des Finals.

Wertvolle Bühnenerfahrung sammelten auch die Pop-Rocker von „4hours2capital“. © Gerald Förtsch

Der Newcomer-Contest in Unterschleißheim war Teil eines zweitägigen Open-Air-Festivals auf dem Gleis 1-Gelände. Infostände luden zu Diskussionen über Klimaschutz, Demokratiebildung und Diversity ein. Als Sieger winkt „Plume“ ein Gig auf dem „laut.stark Festival“ am 1. Mai kommenden Jahres auf dem Marienplatz in München. Ein Musikhaus spendierte zudem einen Gutschein über 500 Euro. Ferner sind die Nachwuchs-Musiker zu einem Workshop-Wochenende eingeladen mit Themen wie Songwriting, Bühnenperformance und Marketing. Die übrigen drei Bands, „4hours2capital“, „Kastlkind“ und das Singer-Songwriter-Duo Micha Kolb & „Die Ausgebrannten Pädagogen“ belohnte das Musikhaus mit Gutscheinen in Höhe von jeweils 100 Euro.

