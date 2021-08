Fos-Bos: Spezialklasse für Sporttalente

Junge Sportler bringen hier Training und Lernen unter einen Hut

Unterschleißheim/ Landkreis – Junge Athleten finden an der Fos-Bos Unterschleißheim den nötigen Freiraum, um Training und Lernen zu verbinden. Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist die Fachoberschule „Eliteschule des Sports“ und Partner des Olympiastützpunktes München.

Für Olympia qualifiziert sein, sich mit internationalen Konkurrenten messen. . . Die Sommerspiele von Tokio begeistern mit großen Emotionen. Was es heißt, in Topp-Wettkämpfen zu stehen, können einige Schüler der Fos-Bos Unterschleißheim sehr gut nachempfinden. Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist die Fachoberschule „Eliteschule des Sports“ und Partner des Olympiastützpunktes München.

Viola John besucht die Leistungssportklasse, die im Wirtschaftszweig eingerichtet wurde. Die Leichtathletin sprintet auf der Tartanbahn Meistertiteln entgegen und bereitet sich gleichzeitig für das Fachabitur vor. Nach den Sommerferien besucht sie die zwölfte Jahrgangsstufe. Ihr größter Erfolg im Sport war bisher der zweite Platz bei den Deutschen Meisterschaften im 100-Meter-Hürdenlauf.

Training vor der Schule

Eine aufregende Zeit liegt hinter der 18-Jährigen. Viola konzentrierte sich seit ihrem 16. Lebensjahr immer mehr auf Sprint und Hürdenlauf. Das Training wurde intensiver. Nach dem Abschluss an der Mädchen-Realschule Pasing wechselte sie nach Unterschleißheim, um Schule und Training besser verbinden zu können. Die Hürdenläuferin, die aus dem Münchner Süden stammt, zog in ein Zimmer im „Haus der Athleten“ in Milbertshofen. „Ich habe es so näher zu Schule und Training.“ Anfangs vermisste sie ihr Zuhause, „es ist ein Unterschied, ob man allein wohnt, allerdings lernt man schnell, selbstständig zu sein.“



Viel Zeit, um darüber nachzudenken, hat die 18-Jährige eh nicht. Zweimal in der Woche beginnt für Viola um 8 Uhr der Tag mit Training in der Werner-von-Linde-Halle. In zehn Minuten ist sie mit dem Fahrrad im Olympiapark. Anschließend fährt sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Lohhof. Um 9.55 Uhr ist Unterrichtsbeginn in der Sportklasse. Der Schultag dauert bis 15.30 Uhr. Dann hat sie anderthalb Stunden frei, bis das nächste Training um 18 Uhr beginnt. Und dann hat sie noch keine Hausaufgaben gemacht oder für eine Klausur gelernt.

Wenn die Noten schlecht sind, wird das Training gekürzt

Sport ist immer ein Thema in ihrer Klasse. „Manche kommen mit nassen Haaren direkt aus dem Schwimmbecken“, erzählt Viola. Andere erkennt man schon von Weitem an ihren riesengroßen Trainingstaschen. Sebastian Kaun trägt ein Poloshirt in den Farben des TSV Großhadern, ein Bundesadler auf der Brust. Der Kader-Athlet arbeitet sich auf der Judomatte zu immer neuen Spitzenleistungen vor und errang 2020 den Deutschen Meistertitel.



Lebendigkeit im Klassenzimmer

Klassenlehrer Marco Malenoff kennt die Herausforderung, die Lernen und hartes Training stellen. Als Spieler im gehobenen Amateurfußball beim SV Heimstetten hat er im Studium selbst viermal pro Woche trainiert. Als Lehrer ist er nun an der Fos-Bos auch Ansprechpartner für die Trainer, die er am Olympia-Stützpunkt im Gymnasium München-Nord regelmäßig trifft. Wenn Athleten für Wettkämpfe oder Trainingslager fehlen, können sie versäumte Stunden mit den Fachlehrern nachholen. „Wir wollen ihnen ermöglichen, dass sie auf zwei Standbeinen stehen. Wenn die Noten nicht stimmen, wird den Schülern das Training gekürzt, weil sie schon ihren Abschluss schaffen sollen.“ Die zwei Jahre bis zum Fachabi seien intensiv, sagt Malenoff. Eine Zeit, die er gern begleitet, voller Herausforderungen, geprägt von Gemeinschaftsgefühl und Sportsgeist. „Es ist eine große Lebendigkeit im Klassenzimmer zu spüren.“