Völlig neu: Stadtmuseum für alle Sinne

Alles wird neu im Stadtmuseum: Das bekommt 2019 ein neues Konzept - mit mehr Kunst, Veranstaltungen und einem Raum, in dem man wenig sieht...

Unterschleißheim – Neues Konzept, neue Reize, neue Höhepunkte: Das Stadtmuseum Unterschleißheim soll ganz anders werden. Mit modernen Konzepten für Museumspädagogik und Präsentation will der neue Leiter Stephan Bachter (51) Zeichen setzen. Im kommenden Jahr startet der Umbruch.

+ Der neue Leiter: Stephan Bachter. © privat

Herr Bachter, was wird sich ändern?

Stephan Bachter: Das Stadtmuseum war bislang als klassisches Heimatmuseum – auf Hauswirtschaft, Handwerk und Landwirtschaft fokussiert. Wir rücken nun das Thema Kunst stärker in den Mittelpunkt. Vor allem mit den Bildern der Graf-Sammlung.

Wie wird das aussehen?

Stephan Bachter: Die Gemälde-Schenkung von Manfred Graf mit Motiven des frühen Unterschleißheims ist einer der Höhepunkte. Wir wollen aber weg von der Idee der reinen Dauerausstellung. Es gibt Lesungen, Konzerte, kleinere Ausstellungen – auch solche, die wir uns von außen holen. Oder stellen Sie sich Exponate wie einen Urahn des Computers vor, hergestellt vom Waffen-Produzenten Walther, mit ganz toller Geschichte dazu.

Was eigentlich hat eine Walther mit einem Computer zu tun?

Stephan Bachter: Zunächst muss sich sagen, welch großen Respekt ich vor dem früheren Team um Wolfgang Christoph habe, dem Vater des Museums. In seinem Fundus fand ich Einzelstücke, wie Akkumulatoren, eine Art früher Computer. Hergestellt von der Firma Walther, als die Alliierten die Waffenproduktion nach dem Krieg unterbanden.

Haben Sie eigentlich schon mal von einem Museum im Dunkeln gehört?

Das müssen Sie näher ausführen...

Für Abteilung fünf haben wir an ein wirklich innovatives Projekt gedacht. Wir wissen selbst nicht, ob es hinhaut, das Museum im Dunkeln, für Blinde und Sehbehinderte. Ein Versuch, Objekte über das Taktile und die Akustik zu begreifen. Ein Ort, an dem Blinde und Sehbehinderte besser zurechtkommen als Sehende.

Natürlich haben wir dabei an das SBZ gedacht, von dem der Vorschlag kommt, es „Museum der vier Sinne“ zu nennen. Die Stadt hätte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Das wird sicher Furore machen.

Wie wird das Stadtmuseum neu gegliedert?

Stephan Bachter: Im Zentrum steht die Schenkung Grafs, Malerei mit Motiven in spätimpressionistischer Manier. Das Zitat Manfred Grafs, dass seine Bilder ein Lehrpfad durch die Geschichte Unterschleißheims und Umgebung sind, möchte ich umsetzen.

Unter dem Titel „Schattenhofgalerie“ ist ein Raum als Ort der Begegnung geplant. Gespräche, Konzerte, Lesungen; vielleicht auf der Dachterrasse.

Es gibt fünf Abteilungen. Vom ersten Raum, Ur- und Frühgeschichte über das Mittelalter. In der Abteilung vier geht es um Objekte, die eine spannende Geschichte erzählen, wie unser Schlitten zum Getreidedreschen, der auf unerfindlichen Pfaden seinen Weg vom Mittelmeer über eine Gärtnerei in Oberschleißheim ins Museum nach Unterschleißheim fand. Es geht weiter bis zur Gegenwart.

Das Museum zeigt, wie sich Unterschleißheim vom Bauerndorf zur Hightech-Stadt wandelte. Die Räume gehen ineinander über. Der Besucher läuft eine Zeitlinie ab, die endet auf dem Balkon. Der Besucher blickt auf den Rathausplatz, das moderne Unterschleißheim, echt und leibhaftig!

Dann sieht er aber auch – echt und leibhaftig – das nicht so moderne IAZ.

Stephan Bachter: Eben! Das Lebendige ist Teil des Konzepts. Das IAZ wird irgendwann weg sein. Wir reagieren darauf, dokumentieren den Wandel. Es geht darum, die Menschen, die in Unterschleißheim leben, ihre Heimatstadt erleben zu lassen. Das finde ich so reizvoll, dass man sagen kann: Werft einen Blick drauf.

Wie läuft die Umgestaltung genau ab?

Stephan Bachter: Es wird eine Weile dauern, bis das Museum umgestaltet ist. Bis dahin muss niemand auf Kultur verzichten. Mir ist wichtig, dass wir rausgehen. In Schulen planen wir Veranstaltungen über ihre Namensgeber und Angebote wie die Raritätenbühne im Gleis 1. Geselliges Singen mit dem Volksmusikarchiv des Bezirks im Wirtshaus. Erzählabende. Man kann sich im Grunde mit allem Möglichen befassen, selbst mit einem Hosenknopf. Man muss ihn nur so lange polieren, bis die Welt sich in ihm spiegelt.