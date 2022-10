Stadtrat einigt sich auf Verkehrskonzept am Münchner Ring - Gröbster Einschlag an Bäumen

Die Michael-Ende-Schule in Unterschleißheim. © Dieter Michalek

Schritt für Schritt arbeitet die Stadt an der Vision eines neuen Unterschleißheim. Die seit Jahren geplante, neue Stadtmitte macht einen Umbau der Kreuzung Raiffeisenstraße unerlässlich.

Unterschleißheim – Der Münchner Ring bleibt eine Baustelle. In den kommenden Jahren soll die Straße auf Höhe der Michael-Ende-Schule ausgebaut werden. Doch das ist nur der Anfang. In einem Grundsatzbeschluss verständigten sich die Fraktionen im Stadtrat jetzt auf den ersten Teil eines umfassenden Verkehrskonzepts als zentralen Bestandteil der Pläne für ein neues Unterschleißheim.

Analog zur neuen Michael-Ende-Schule soll der Münchner Ring zunächst ab Raiffeisenstraße bis Müller-Gutenbrunn-Weg ausgebaut werden. Beidseitig der Fahrbahn wird der Geh- und Radweg auf bis zu 2,50 Meter verbreitert. Die Arbeiten beginnen auf der Nordseite des Rings, vor der Grundschule.

Wegen der ebenfalls geplanten Neubauten von Michael-Ende-Grundschule und Montessori Schule gilt das Verkehrskonzept bis zur B 13. Die im Umwelt- und Verkehrsausschuss diskutierten Varianten unterscheiden sich marginal, was die Fahrbahn selbst betrifft. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Planung ist aber schon zu erkennen, dass die Stadt bemüht ist, den, wie SPD-Sprecher Thomas Breitenstein sich ausdrückte, „Alleecharakter des Münchner Rings“ zu erhalten. Möglichst viele der 30 Bäume in diesem Abschnitt sollen stehen bleiben dürfen. Breitenstein erklärte sich sogar bereit, den Radweg auf zwei Meter Breite zu beschränken: 50 Zentimeter für Bäume, die das Klima schützen und dem Wohlbefinden der Menschen dienen würden.

Ausgerechnet diese Variante

Dass die vom Ausschuss mit 8:3 Stimmen beschlossene Variante D den gröbsten Einschlag an Bäumen bedeutet, stellte Brigitte Weinzierl (CSU) mit fest. Die von der CSU favorisierte Variante A/B hätte bloß 17 statt 25 Bäumen das Leben gekostet. Vier sollten aufgeforstet werden (bei Variante D nur 2). In erster Linie aber stimmte die CSU für Variante A/B, um ein nach Ansicht der Fraktion zu erwartendes Verkehrschaos zu verhindern. Während Variante D nur fünf von gegenwärtig 30 Stellplätzen zwischen Raiffeisenstraße und Müller-Gutenbrunn-Weg erhalten will, käme A/B auf immerhin 17 Besucher-Parkplätze.

Was machen mit den Mama-Taxis?

Ausschlaggebend für die Fraktion war der vorgesehene „Kiss & Ride“ unmittelbar vor der Schule, eine Hol- und Bring-Zone für Eltern. Die in Variante D gegenüber der Schule auf der Südseite des Rings vorgesehenen fünf Stellplätze seien nicht geeignete, den Ansturm von „Mama-Taxis“ zu bewältigen.

Von Mama-Taxis und den mit überfürsorglichen Eltern verbundenen Problemen will man in Unterschleißheim jedoch nichts wissen. Zu laufen oder zu radeln sei viel gesünder für Kinder, meinte Jürgen Radtke (Grüne): „Das sagt sogar der ADAC.“ Statt es Eltern leichter zu machen, den Nachwuchs zu chauffieren, sollte man es ihnen erschweren.

Eine Ideologie von gestern?

Dem Argument Weinzierls, dass Menschen erfahrungsgemäß den bequemsten Weg wählen und ihre Kinder im Halteverbot vor der Schule oder im Müller-Gutenbrunn-Weg absetzen würden, hielt Radtke entgegen, einer „Ideologie von gestern“ verhaftet zu sein. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, baut die Stadt auf die Mithilfe der lokalen Verkehrsüberwachung und der Polizei. Die Schulleitung möge helfen, auf Eltern und Kinder einzuwirken.

Für den Ausbau des Münchner Rings bis Müller-Gutenbrunn-Weg, einschließlich der vor der Schule geplanten Ampel, rechnet die Stadt Unterschleißheim in den Jahren 2025 und 2026 mit insgesamt 760 000 Euro. Weitere 120 000 Euro gehen wohl für die Planung drauf.