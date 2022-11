Strom von den Dächern der Stadt: Sechs Anlagen werden installiert

Von: Charlotte Borst

Für 840.000 Euro lässt die Stadt sechs PV-Anlagen installieren. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Auftrag ist erteilt: Im Jahr 2023 werden auf sechs Gebäuden der Stadt Unterschleißheim PV-Anlagen installiert.

Unterschleißheim – Die Stadt Unterschleißheim nutzt ihre Möglichkeiten, um klimaschonend Strom zu erzeugen. Die Stadtwerke wollen mit PV-Anlagen auf sechs städtischen Gebäuden Strom für den Eigenbedarf ernten. Den Auftrag über 840 000 Euro für die Installation hat der Werkausschuss jüngst einstimmig erteilt.

Die Stadtwerke hatten die Kosten für alle sechs Anlagen auf rund 793 000 Euro geschätzt, im Budget hatte die Stadt sogar eine Million Euro eingeplant. 2023 wird die Firma auf folgenden Dächern PV-Module installieren: Rathaus mit Bibliothek und Sparkasse, Grundschule Ganghoferstraße, Kinderhaus Arche, Kinderhaus Hollern-Nord, Kinderhaus Nordschloss und auf der Lagerhalle der Stadtwerke.

Schwierige Vergabe

Stadtwerke-Chef Reinhard Reiter berichtete dem Ausschuss von den Schwierigkeiten, Firmen zu finden: „Man muss die Firmen ansprechen und um Angebote bitten.“ Die Firmenchefs wollten zudem gerne die Liegenschaften besichtigen. Mehrer Firmen machten sich ein Bild vor Ort, doch nur ein Betrieb gab am Ende ein Angebot ab, eine weitere Firma konnte die Fertigstellung im Jahr 2023 nicht garantieren, weil es bei Wechselrichtern Lieferprobleme gebe. „Schade, mehr Wettbewerb wäre schön gewesen“, sagte Reiter.

Wegen der hohen Auslastung der Firmen und der Lieferengpässe für einzelne Komponenten hält Stadtwerke-Chef Reiter die durchschnittlichen Kosten in Höhe von 1566,94 Euro pro Kilowattstunde, die der einzige Bieter kalkuliert hat, für akzeptabel. Zum Vergleich führte Reiter in der Sitzung an: Bei der Ausschreibung der PV-Anlage für den Neubau des BRK-Gebäudes lag im Juni 2022 das günstigste Angebot bei 2300 Euro pro Kilowattstunde. „Von daher finde ich die Kosten in Ordnung“, sagte Reiter.

„Dünnes Angebot“

Grünen-Stadtrat Jürgen Radkte wunderte sich: „Das ist ein dünnes Angebot, es wird nicht richtig auf die Ausschreibung Bezug genommen.“ Ihm erwiderte Bürgermeister Christoph Böck (SPD): „Das hätte Aufwand bedeutet. Die Mühe macht sich die Firma erst jetzt, wo klar ist, dass sie den Auftrag bekommt.“

Demnächst wird Stadtwerke-Chef Reinhard Reiter ein Vergabegespräch führen und eine detaillierte Leistungsbeschreibung erhalte. Die einstimmig beauftragte Firma hat schon einige Dachanlagen der Stadt installiert, berichtete Reiter: „Es ist eine gute solide Firma, die auch die Wartungen übernimmt.“ Bis Mitte nächsten Jahres werden die PV-Anlagen voraussichtlich installiert sein.

