Tag der geschlossenen Tür - Freier Zugang für Bürger in manchen Rathäuser nicht mehr möglich

Der Eingang zum Rathaus. © Gerald Förtsch

In viele Rathäusern des Landkreises München herrscht nach der Pandemie wieder Business As Usual. Aber es gibt auch welche, da sind Termine Pflicht. Ohne sie kommt man nicht weit.

Landkreis/ Unterschleißheim – Während der Corona-Pandemie hatten die Bürger nur nach Terminvereinbarung Zutritt in die Rathäuser. Doch jetzt, nachdem diese Schutzmaßnahmen nicht mehr nötig sind, halten einige Kommunen an der Termin-Regelung fest. So wie in Garching oder Unterschleißheim. Der Unterschleißheimer ÖDP-Kreisrätin Jolanta Wrobel ist die Terminvergabe ein Dorn im Auge. Sie machte in der Bürgerfragestunde vor der jüngsten Stadtratssitzung ihrem Ärger Luft: „Wann kann man wieder ohne Termin ins Rathaus kommen? Wann werden die Maßnahmen, die in der Pandemie eingeführt wurden, beendet?“

Anmeldung vor Passverlängerung

Viele Behörden-Leistungen können in Unterschleißheim per Mail oder über die Homepage erledigt werden. Wer persönlich ins Rathaus kommen will, um zum Beispiel einen Pass zu verlängern, muss sich vorher anmelden. Zum bestätigten Termin wartet man im Foyer, bis man aufgerufen und abgeholt wird.

Spontane Besucher haben keine Chance

Wer spontan etwas erledigen will, habe keine Chance, beschwerte sich Wrobel: „Ich wollte im oberen Stockwerk eine Broschüre mitnehmen – es war nicht möglich. Ich wurde mehrere Male zurückgewiesen und durfte nicht die Treppe hochgehen.“ Wrobel kritisierte: „Das läuft in eine falsche Richtung. Jedes Mal war ich verärgert. Bürgerfreundlichkeit geht anders.“ Es sei unsinnig, dass ein Bürger ohne Termin grundsätzlich abgewiesen werde. Sie bat Bürgermeister und Stadtrat, diese Regelung zu überdenken. Im Termin-System bestehe zudem die Gefahr von Leerlauf: „Wenn Leute, die sich angemeldet haben, nicht erscheinen, können die Mitarbeiter diese Zeit nicht füllen.“

Doch, es geht auch ohne Termin

Er nehme die Kritik mit, versicherte Bürgermeister Christoph Böck (SPD), er widersprach Wrobel aber in einigen Punkten: „Man kann auch ohne Termin ins Rathaus kommen, dann muss man aber unter Umständen warten. Wir haben Kapazitäten geschaffen, um Leute dazwischenzuschieben.“ Die Terminvergabe habe sich bewährt, weil die Bürger weniger Wartezeit einkalkulieren müssten. Daher plane die Stadtverwaltung die Einführung eines digitalen Terminsystems, über das Bürger – auch kurzfristig – einen Termin online oder telefonisch buchen könnten. „Das hat nichts mit Corona zu tun“, betonte Böck, viele würden den geplanten Rathausbesuch schätzen: „Es hat sich bewährt, weil man direkt drankommt.“

Garching hat Buchungssystem eingeführt

Auch die Stadt Garching favorisiert die Terminvergabe und hat das Buchungssystem schon eingeführt: „Der Besuch ist planbarer“, sagt Rathausmitarbeiter Thomas Brodschelm. Weil die Reaktionen aber geteilt ausfielen, gebe es im Einwohnermeldeamt donnerstags den freien Parteienverkehr.

Während die Städte Garching und Unterschleißheim an Terminvergaben festhalten, sind die Rathäuser in kleineren Gemeinden inzwischen ganz zum offenen Publikumsverkehr zurückgekehrt. Im Herbst 2022 wurden im Grasbrunner Rathaus alle Covid-Einschränkungen aufgehoben. Wer eine Kopie beglaubigen lassen will, einen Pass verlängern muss oder seinen Wohnsitz anmelden möchte, kann zu den regulären Öffnungszeiten an der Tür des zuständigen Sachbearbeiters klopfen.

Parteienverkehr muss reibungslos laufen

Daneben sind auch Terminvereinbarungen möglich. „Wenn ein Anliegen länger besprochen werden muss, oder jemand außerhalb der Öffnungszeiten kommen will, freuen wir uns, wenn er sich vorher anmeldet“, sagt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD), räumt aber gleich ein: „Wir sind ein relativ kleines Rathaus.“ Wichtig sei ihm, dass stets so viele Mitarbeiter persönlich im Büro erreichbar seien, dass der Parteienverkehr gut laufe: „Beim Thema Homeoffice bin ich etwas altmodisch, denn das Rathaus ist ein Dienstleistungsbetrieb.“ Auch im Oberhachinger Rathaus stehen während der Öffnungszeiten wieder alle Türen offen: Die Bürger können ohne Termin vorbeikommen.