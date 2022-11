Beliebter Pfarrer über „Heilige Nacht“: „Eine Geschichte, die dein Herz umgarnt“

INTERVIEW

Von Charlotte Borst schließen

Der beliebte Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler liest in Taufkirchen und Unterschleißheim die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. Was ihn dazu antreibt, verrät er im Interview.

Taufkirchen/Unterschleißheim – Der beliebte Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler, bekannt durch seine Medienauftritte, seine Bücher und Projekte, liest in Taufkirchen und Unterschleißheim die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. Die bayerisch-lyrischen Verse, die Thoma 1916 schrieb, erzählen die Weihnachtsgeschichte, schlicht und zu Herzen gehend. Begleitet wird Schießler vom Geschwister Sieferlinger-Trio. Doch was reizt den bekannten Stadtpfarrer ausgerechnet an der Thoma-Lesung?

Wie kamen Sie auf die Idee Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ zu lesen?

Weil ich ein schönes Münchner Bayerisch red’ – also dialektfrei (lacht). Die ,Heilige Nacht’ von Thoma ist ja ein Kulturgut. Ich habe sie als Kind bei uns im Laim in der Gemeinde gehört, als sie der Gustl Bayrhammer gelesen hat. Ansonsten möchte ich schon darauf hinweisen: Weihnachten ist keine oberbayerische Veranstaltung. Man muss warnen: Dieser Stall stand nicht in Miesbach. Es hat was mit meinem Leben, meinem Tod und Sterben zu tun und dem, dass der Herrgott zu uns kommt und uns die Gewissheit gibt, dass er nicht mehr von meiner Seite weicht. Diese Botschaft hat Thoma in eine Sprache gefasst, die sehr viel Emotion beinhaltet, und das spricht die Zuhörer an.

Hat dieses Projekt etwas mit Ihrer Sendung als Priester zu tun?

Ja mit Sicherheit. Es ist die Geburtsgeschichte, ausgestaltet in bayerischer Sprache. Es geht um die theologische Aussage in der Herbergssuche. Und da ist der Hinweis wichtig: Hier sind keine armen Leute unterwegs. Dieses Paar findet keinen Platz, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Weil in der Welt kein Platz für Gott ist, weil wir Kriege führen, weil wir fadenscheinige WMs stattfinden lassen, weil wir eine Weltwirtschaft betreiben, wo das Gros hinten runterfällt. Da ist kein Platz für Gott. Diese Geschichte will mahnen, darauf legt Ludwig Thoma großen Wert: Schafft Platz – in euren Räumen, und schließt mal eure Herzen auf, indem ihr euch den Menschen zuwendet! Die letzten vier Zeilen sind das Wichtigste: Überlegt euch mal ganz gut, wenn ihr in die Metten geht, warum diese Botschaft der Weihnacht zuerst den Hinterkünftigen verkündet wurde, den Hirten, die rechtlose Outlaws waren, der Abschaum der Gesellschaft.

... während die Reichen im Bett liegen, als der Stern über Bethlehem aufgeht?

Ja, im Bett liegen oder ihr Ding drehen und eigentlich ihr Leben verleben, weil sie ja jetzt schon wie die Hirten in den Genuss der Gegenwart Jesu kommen könnten.

+ Im Bühnenhintergrund: ein Bild des Arbeitszimmers von Ludwig Thoma auf seiner Tegernseer Tuftn. © Privat

Ist Ihre Lesung eher eine Predigt?

Ja, ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht unterbreche und Anmerkungen mache. Es ist reale Verkündigung, und deswegen habe ich das Angebot, ob ich das nicht einmal machen möchte, angenommen. Weil es wieder ein Teil meiner eigentlichen Arbeit ist.

Wie lautet die Botschaft für die Gegenwart?

Es ist eine Botschaft mit Musik, wir wollen den Leuten schon ans Herz gehen, das macht den Advent aus, dass es Veranstaltungen gibt, die uns gemeinsam besinnen lassen auf das Großartige, das da eigentlich passiert. Früher gab es Adventsfeiern in der Pfarrgemeinde, das gibt es nicht mehr, weil wir in dem Sinne gar keine Pfarrgemeinde mehr haben. So etwas wie diese Lesung ist uns noch geblieben, und es wäre dumm, wenn sich die Kirche da heraus stiehlt. Diesen Text zu lesen, da gehört vielleicht grad ein Pfarrer hin. Vielleicht gibt es eine Einführung für meine Anmerkungen.

Sie haben schon viele Projekte im Advent organisiert. Helfen Sie auch konkret mit Geld?

Ich lebe in einem Land, wo Priester sehr gut versorgt sind, ich habe auch durch meine Bücher gute Einnahmen. Auch bei den Lesungen bleibt kein Cent bei mir. Meine Einkünfte gehen in soziale Projekte, ich brauche nicht viel. Meine ganzen Honorare gehen weg.

Warum halten Sie an einer adventlichen Einstimmung fest?

Ich habe zuletzt die ,Heilige Nacht’ im Ludwig Thoma-Haus am Tegernsee gehört, gelesen von Gerd Anthoff. So schön wie er werde ich es nicht können, weil ich nicht die schauspielerischen Möglichkeiten habe. Sehr schön war es in diesem Rahmen, in diesem Holzhaus mit dem Glühweinduft, da meinst du, du hörst Ludwig Thoma selber. Und man geht nach draußen ins Dunkle, zu seinem Auto und fährt heim. Das macht etwas mit dir. Es ist eine Geschichte, die dein Herz umgarnt und die Seele fliegen lässt, und du kannst einen Blick ins Paradies wagen.

Termine: Sonntag, 27. November, Taufkirchen, 20 Uhr, Ritter-Hilprand-Hof, Tel. 089 / 666 722- 152; Samstag, 10. Dezember, in Unterschleißheim, Bürgerhaus, 20 Uhr, Tel. 089/ 310 09-200. Tickets: www.muenchenticket.de