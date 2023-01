Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verbessern - Behindertenbeirat will noch viel erreichen

Achim Blage und Uta Schulz sind neue Vorsitzende

Von Charlotte Borst schließen

Der Landkreis will auf die Belange von Menschen mit Behinderung noch stärker eingehen. Damit er weiß, was am dringendsten ist, hilft der Behindertenbeirat.

Landkreis – Landkreis – In Unterschleißheim gibt es an der FOS/BOS ein Blindenleitsystem. So können dort auch Schüler mit Sehbehinderung das Abitur ablegen. In Unterföhring ist das neue Gymnasium auch für gehörlose Schüler ausgestattet und soll eine Inklusionsschule werden. In Gräfelfing senden Ampeln Signaltöne. Schulbegleiter werden intensiv geschult. Auch viele Busse und Bushaltestellen im gesamten Landkreis sind inzwischen rollstuhlgeeignet. Doch es gibt trotzdem noch viel zu tun, damit die 38 000 Menschen mit Behinderung im Landkreis München leichter am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.



Den Alltag erleichtern

Der Landkreis will auf ihre Belange noch intensiver eingehen. Als Vertretung der Menschen mit Behinderung ist vor zehn Jahren der Behindertenbeirat mit seinen 44 ehrenamtlichen Mitgliedern gegründet worden. Sein Ziel: Lösungen zu entwickeln und Menschen mit Behinderung den Alltag zu erleichtern. Als neuer Vorsitzender hat sich Achim Blage vor Kurzem den Kreisräten vorgestellt. Er kam mit zwei Gebärdendolmetschern ins Landratsamt. Seine Stellvertreterin ist Uta Schulz aus Unterhaching, sie fuhr im Rollstuhl in den Sitzungssaal.



Der Behindertenbeirat hat im Oktober 2015 einen Aktionsplan mit 131 Maßnahmen erarbeitet, um den Landkreis inklusiver zu machen. Denn bei Selbstbestimmung und Teilhabe erleben Menschen mit Behinderung noch jede Menge Hürden. Ob es um die Themen Wohnen, ÖPNV, Schule, Frühförderung oder Arbeiten und Beruf geht – überall gilt es, noch mehr Unterstützung zu schaffen.



Über 55 Jahre Engagement im Gehörlosenverband

Zu seinem politischen Amt kam Blage, weil er einer der über 4000 schwerbehinderten Personen war, die im Rahmen des Aktionsplans befragt wurden. Der 70-Jährige wohnt derzeit in Anzing und lebte zuvor fast 30 Jahre in Haar. Beruflich hat er als Steuerfachangestellter gearbeitet und war Sachbearbeiter in einem Baukonzern, inzwischen ist er Rentner. Seit über 55 Jahre engagiert er sich im Gehörlosenverband München und Umland. Achim Blage leitet außerdem die „Selbsthilfegruppe für Gehörlose und Pflege“, er ist Mitglied im Ausschuss Seniorenpolitik im Landesverband Bayern der Gehörlosen und war lange Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung im GTSV. Zudem hat er den „Gehörlosen Tauchsportverein München“ mitgegründet.



Stimmrecht gibt es keines

Gerade, wenn die „Babyboom-Generation“ in die Jahre kommt, wird es mehr alte und behinderte Menschen geben. Achim Blage sieht daher sehr große Herausforderungen auf den Landkreis zukommen. „Wir haben Empfehlungen an die Verwaltung und beraten Kreistagsfraktionen und Kommunen, die wir für ihre Zustimmung bei Anträgen gewinnen wollen.“ Stimmrecht haben die Beiräte aber nicht.



Aus eigener Erfahrung berichtete er, dass Gehörlose hohe Hürden erlebten, weil sie für viele Gespräche die Honorare der Dolmetscher selbst zahlen müssten, zwar nicht bei Behörden- und Arztbesuchen, aber beispielsweise für ein Lehrer-Gespräch in der Schule, beim Anwalt oder beim Auto-Kauf.



Den Vorsitz hat Achim Blage von Frauke Schwaiblmair aus Gräfelfing übernommen, die seit 2012, also von Anfang an im Behindertenbeirat mitgearbeitet hat, zuletzt als Vorsitzende. Inzwischen ist Schwaiblmair Behindertenbeauftragte des Bezirks Oberbayern.

Kontakt: achim.blage@gmail.com, stellvertretende Vorsitzende: uta.schulz@mnet-online.de

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.