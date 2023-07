25 Mal ein Einser vor dem Komma an der Therese Giehse-Realschule

Von: Andreas Sachse

Top-Jahrgang: Die Absolventinnen und Absolventen der Therese-Giehse-Realschule. © Dieter Michalek

125 Absolventen der Therese Giehse-Realschule haben im Unterschleißheimer Bürgerhaus ihre Abschlusszeugnisse empfangen. Jeder fünfte Schüler mit einer 1 vor dem Komma.

Unterschleißheim – „Der Zug in Richtung Zukunft fährt ab“ – dieser war natürlich nicht nur als sinnstiftende Metapher angelegt bei der Entlassfeier der Therese Giehse-Realschule Unterschleißheim. Unter diesem Motto ließ das Schulleitungsteam um Realschuldirektorin Karin Lechner das zurückliegende Jahr während der Abschlussfeier Revue passieren. In einer Art Schauspiel wiesen Lechner und ihr Team die Absolventen auf mögliche Weichen hin, die sich den Entlassschülern aus der Perspektive einer Zugfahrt in die Zukunft offenbaren.

Stolz auf guten Jahrgang

Und dass nicht ohne eine ordentliche Portion Stolz. Wenn 25 von 125 Abgangsschülern mit einem Einser vor dem Komma der Abschlussnote den nächsten Lebensabschnitt beginnen, zwei Mal sogar mit der Spitzennote 1,0, sollte der Lehrkörper einiges richtig gemacht haben.

Obersschleißheims Bürgermeister Markus Böck spricht als Vater einer Absolventin

In Erinnerung bleiben dürfte der Auftritt von Bürgermeister Markus Böck (CSU). Dem Rathaus-Chef aus dem benachbarten Oberschleißheim steht auf Veranstaltungen der Therese Giehse-Schule grundsätzlich Redezeit zu. Wie Haimhausen und Garching-Hochbrück ist Oberschleißheim mit einem eigenen Kontingent an Schülern in die Schulfamilie integriert. In diesem Jahr allerdings war Markus Böck nicht in erster Linie als Bürgermeister aus Oberschleißheim angereist, um den Absolventen zu gratulieren. Heuer sprach er als stolzer Vater, dessen Tochter ihr Abschlusszeugnis entgegen nahm.

Als Vertreterin des Elternbeirats wünschte Claudia Zäch den Schülern alles Gute

Als Vertreterin des Elternbeirats wünschte Claudia Zäch den Schülern alles Gute auf ihrem künftigen Weg. Die Schülersprecher Luca Dallmayer (10B), Simon Gebhard (10B) und Alissa Boden (10C) moderierten durch die Feierlichkeiten und beschworen ihre Mitschüler, die gemeinsam erlebte, „unvergessliche Zeit an der Therese-Giehse-Realschule“, nicht zu vergessen.

Fünf Schüler mit Sozialpreis ausgezeichnet

Fünf Schüler wurden bei der Gelegenheit mit einem Sozialpreis ausgezeichnet. Zalán Bódy (Klasse 10A), Clara Freyburger und Magdalena Jupe (10B), Sebastian Gebhardt (10D) sowie Leonard Boockhagen (10E) hatten sich bereits während der Schulzeit in unterschiedlichen Bereichen für die Schulfamilie eingesetzt.

Auftritt von Chor und Schulband

Die von den Musiklehrern Jan Wagner und Martin Wiesböck geführte Schulband und der Chor betteten die Abschlussfeier im Festsaal des Bürgerhauses in ein musikalisches Rahmenprogramm ein. Die für ihr soziales Engagement an der Therese-Giehse-Realschule ausgezeichneten Schüler Zalán Bódy (10A) und Sebastian Gebhardt (10D) beeindruckten am Schlagzeug sowie am Klavier mit musischem Talent.36.