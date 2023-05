Tödliche Gefahr Mähmaschine: Unterwegs mit den Rehkitz-Rettern

Von: Laura May

Teilen

Frisch aus der Wäsche guckt dieses Kitz. Es ahnt nicht, dass es ohne Retter Valentin Geiger in Gefahr wäre. © Laura May

Zehntausende Rehkitze sterben jährlich bei der Grünlandmahd im Frühjahr. Ehrenamtliche auch aus dem Landkreis München setzen sich dafür ein, dass die frisch geborenen Bambis nicht von den landwirtschaftlichen Mähmaschinen getötet werden.

Landkreis – Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, da zieht die Drohne von Rehkitz-Retter Michael Lasch (48) aus Unterschleißheim schon ihre Bahnen über ein Feld bei Riedenzhofen (Kreis Dachau). Es ist kalt – perfekte Bedingungen, um mithilfe einer Wärmebildkamera gefährdete Tiere zu finden. Nicht nur Rehkitze werden gerettet. Auch Hasen oder Füchse werden vertrieben sowie die Nester von Bodenbrütern gekennzeichnet. „Alles was nicht flüchten kann, holen wir raus“, sagt Einsatzleiter Lasch zuversichtlich.

Im hohen Gras sind die Tiere leicht zu übersehen

Seine Augen kleben am Monitor. Sobald er einen weißen Punkt entdeckt, der eine Temperaturdifferenz anzeigt, schickt er sein vierköpfiges Helferteam los in die nasse Wiese – ausgestattet mit Gummistiefeln, Regenhosen, Wäschekörben und Funkgeräten. Im hohen Gras sind die Tiere leicht zu übersehen. Selbst wer unmittelbar vor einem Rehkitz steht, muss per Hand unter die Grashalme schauen, um es zu entdecken. Finden die Tierretter ein Kitz, betten sie es mit Handschuhen und Grasbüscheln in einen Wäschekorb und bringen es an eine sichere und schattige Stelle. Die Kitze sind sehr jung. „14 Tage sind die kritische Zeit, danach entwickelt sich der Fluchtinstinkt“, sagt Lasch.

Eine Drohne mit Wärmekamera hilft den Ehrenamtlichen, die Rehkitze aufzuspüren. © Laura May

Wenn die Mahd beendet ist, werden die Tiere wieder freigelassen

Wenn die Landwirte gegen Mittag mit dem Mähen fertig sind, werden die Kleinen wieder frei gelassen. Ihre Mütter finden sie wieder. Was mit ihren Babys passiert, bekommen die Rehe ganz genau mit. Sie ziehen Kreise um die Rehkitzretter und machen Geräusche, die sich anhören wie ein heiserer Hund. Sie sind unzufrieden damit, dass ihre Kinder einfach weggetragen werden – aber sie wissen auch nicht, dass in einigen Stunden riesige Maschinen über genau dieses Feld hier rattern.

Wichtig ist, betont Michael Lasch, dass man Kitze, die alleine liegend gefunden werden, auf gar keinen Fall anfassen darf. „Ein Kitz hat keinen Geruch, und wenn es nach Mensch oder Hund riechen würde, ist es verloren und wird von der Geis nicht mehr angenommen.“ Kitze liegen immer alleine in der Wiese und werden nur alle 32 Stunden vom Muttertier aufgesucht und gesäugt, erklärt der Experte. Danach entfernt sich die Geis wieder, um keine Feinde anzulocken.

Tierliebes Team: v.l. Franz Birkl (Jagdaufseher), Michael Lasch (Initiator der Rehkitzrettung München), und die Helfer Arno Köhler, Valentin Geiger, Janine Delle und Andreas Fend. © Laura May

Wer Rehkitze retten will, muss früh aufstehen. Diesmal war Treffpunkt um 4 Uhr morgens. „Ich mache das seit fünf Jahren“, sagt Lasch, der hauptberuflich Prozessentwickler bei MAN ist. Sein Antrieb ist der Tierschutz. „Die haben ja sonst keine Chance“, sagt er. Bis sein Hund vor einigen Jahren ein Rehkitz am Feldrand erwischte, hatte Lasch, wie die meisten Menschen, keine Ahnung von der Kitz-Gefährdung. Seitdem setzt er sich unermüdlich für Tierschutz und Aufklärung ein. Seit Dezember 2022 ist die Rehkitzrettung München ein Verein mit Sitz in Unterschleißheim. Inzwischen gibt es rund 50 ehrenamtliche Helfer. Und sechs Drohnen. Allein an diesem Tag sind noch drei weitere Teams auf Rettungsmission unterwegs.

Landwirte verständigen die Retter

Landwirte aus den Landkreisen München, Dachau und Erding kontaktieren die Rehkitzrettung, wenn sie vorhaben zu mähen. Rechtlich sind die Bauern für den Kitz-Schutz verantwortlich – die Hilfe der Ehrenamtlichen ist also stets willkommen. Lasch macht den Landwirten keinen Vorwurf. Die müssten nun einmal mähen – und die Suche ohne Drohne sei viel zu ineffizient. Nur über verlässliche Spenden der Bauern würde er sich freuen. Denn sein ganzes Team arbeitet ehrenamtlich, die meisten schleppen sich nach der stundenlangen Suche in ihre regulären Jobs.

Monitor in der Morgendämmerung: Einsatzleiter Michael Lasch sieht alles, was auf dem Feld lebt. © Laura May

Kürzlich hat ein Helfer bei einem Einsatz sein Auto beschädigt. Zumindest solche Kosten würde Lasch den Ehrenamtlichen gerne erstatten Am liebsten würde er auch eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen, denn ohne die Freiwilligen wären all die Kitze verloren. Gegen 8 Uhr ist die Mission nach knapp vier Stunden erfüllt. Die Sonne ist inzwischen aufgegangen, Vögel zwitschern, Leute fahren zur Arbeit. Sieben Rehkitze wurden heute allein in Riedenzhofen gerettet.

Hilfe und Spenden

Der Verein ist vor allem auf finanzielle Spenden angewiesen. Bankverbindung: Rehkitzrettung München e.V., Raiffeisenbank München-Nord, Iban: DE58 7016 9465 0002 6152 31, BIC: GENODEF1M08. Aber auch helfende Hände sind willkommen.