Trauer um Manfred Graf (71): Unterschleißheim verliert seinen Mäzen

Von: Charlotte Borst

Teilen

Eine große Leidenschaft von Manfred Graf war die Kunst. Der Stadt spendete er seine Sammlung, die nun im Stadtmuseum zu sehen ist. (Archivbild) © Dieter Michalek

Der Unternehmer und Sammler Manfred Graf ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Stadt Unterschleißheim hat er entscheidend geprägt.

Unterschleißheim – Sein Name wird mit der Stadt Unterschleißheim verbunden bleiben. Denn seine Bilder haben im Stadtmuseum einen festen Platz. Mit 71 Jahren ist der Unternehmer und Mäzen Manfred Graf gestorben.



Graf wuchs mit drei Schwestern und einem Bruder auf dem Schattenhof auf. Sein Elternhaus lag mitten in Unterschleißheim, zwischen Bergl- und St. Ulrich-Straße, wo sich heute der Unterschleißheimer S-Bahnhof befindet. Graf war ein Pionier in der gewerblichen Entwicklung und hatte viel Erfolg im Immobiliengeschäft. Wo früher Kühe grasten und Getreide wuchs, legte er im späteren Gewerbegebiet an der Edisonstraße das Fundament für den Edison-Park.



Er holte Microsoft nach Unterschleißheim

Auf 23 000 Quadratmetern Bürofläche waren 1989 Baxter und Microsoft die ersten Mieter. Auch 30 Jahre später ist der Edison-Park eine Adresse, wo Menschen verschiedenster Nationalitäten arbeiten. 2019 wurde die Edison-Park Immobilie für „zukunftsweisendes und nachhaltiges Wirtschaften“ mit dem ICU-Wirtschaftspreis ausgezeichnet.

Graf war ein weltoffener Mensch, der Amerika und Kanada bereiste und lange einen kanadischen Pass besaß. 1981 verlegte er seinen Wohnsitz in den Werra-Meißner-Kreis bei Kassel, wo er das Gestüt Altefeld kaufte. Der Landsitz mit historischen Fachwerkgebäuden wurde für ihn, seine Ehefrau Doris und ihre fünf Kinder zum neuen Mittelpunkt. Die Verbundenheit zu Natur und zu Landwirtschaft blieben sein Antrieb. Manfred Graf widmete sich mit großem Erfolg der Pferdezucht und baute einen Pensionsbetrieb auf. 1999 stellte er auf ökologische Landwirtschaft um und begann mit der Zucht von Angus-Rindern.

„Ein großer und großzügiger Förderer der Kultur“

Mit Unterschleißheim blieb er verbunden, nicht nur als Manager seiner Immobilien. „Manfred Graf war ein großer und großzügiger Förderer der Kultur in seinem Heimatort Unterschleißheim“, sagt Bürgermeister Christoph Böck: „Seine Bilderspende ist ein wesentlicher Grundstein für unser Stadtmuseum. Aber auch den erfolgreichen Wirtschaftsstandort Unterschleißheim hat er mit dem Edison-Park stark mitgeprägt.“



32 Gemälde schenkte er der Stadt. Sie machen das besondere Flair der wiedereröffneten Räume aus. „Sein Tod ist ein schwerer Schlag“, sagt Kulturamtsleiterin Daniela Benker: „Er war so ein fitter, vielseitiger und herzlicher Mensch.„Seine Gemälde zeigen auf allerhöchstem Niveau die Entwicklung unserer Kulturlandschaft. Er hat das Werden des Stadtmuseums, bei dem wir so viele Rückschläge erlebt haben, mit so viel Geduld und Zugewandtheit begleitet.“

Die stimmungsvollen Bilder suchte Graf bei seinen Streifzügen in Antiquariaten. Kunst, Historie und Heimat waren die Aspekte, die ihn dabei interessierten. „Er hat uns manchmal im Kulturamt angerufen und verkündet: Ich habe wieder etwas für Sie“, erzählt Benker und betont: „Wir sind Manfred Graf und seiner Familie zu allergrößter Dankbarkeit verpflichtet.

Zur Eröffnung des Stadtmuseums konnte der Stifter selbst Mitte Juni nicht kommen. Der Stadt hat er jedoch mit seinen Bildern ein wunderschönes, bleibendes Geschenk gemacht. Manfred Graf wird im engsten Familienkreis beigesetzt.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.