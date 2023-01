Bürgermeister Christoph Böck: „Was wäre unsere Stadt, wenn du nicht gewesen wärst?“

„Auf Wiedersehen, Rolf“: Hunderte nehmen Abschied von Altbürgermeister Zeitler

Von: Charlotte Borst

Zu Ehren von Rolf Zeitler kamen rund 400 Trauergäste in die Kirche St. Korbinian. In der Apsis drängten sich die Fahnenabordnungen der Vereine. © Gerald Förtsch

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung hat am Samstag der Trauergottesdienst für Unterschleißheims Altbürgermeister Rolf Zeitler stattgefunden.

Unterschleißheim – Rund 400 Trauergäste waren gekommen, um den Verstorbenen zu würdigen und Ehefrau Monika, Sohn Thomas und Schwiegertochter Kristina Zeitler ihr Beileid auszusprechen. Das Requiem wurde nach draußen vor die Kirche übertragen, da nicht alle in St. Korbinian Platz fanden.

In der voll besetzten Kirche St. Korbinian fanden nicht alle Trauergäste Platz. Viele verfolgten die Trauerfeier im Stehen. © Gerald Förtsch

„Macht‘s keine große Beerdigung“

„Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt plötzlich“, sagte der evangelische Dekan Christian Weigl, der mit Rolf Zeitler befreundet war und die Trauerfeier in Kozelebration mit Pfarrer Johannes Streitberger und Pfarrer Franz Muck leitete. Er würdigte den Verstorbenen als einen blitzgescheiten Mann, „immer fesch, wie aus dem Ei gepellt“, als einen Gestalter, voller Energie und Charme mit starkem Willen, der „sehr genau wusste, was er wollte.“ Die Energie für seine Schaffenskraft habe ihm die eigene Familie gegeben. „Macht’s keine große Beerdigung“, habe Zeitler noch am Sterbetag gesagt. „Aber das geht nicht“, erklärte Weigl: „Dafür hast du uns zu viel bedeutet. Da musst du jetzt deinem alten Pfarrer vertrauen.“

„Er ist gegangen, wie er gelebt hat - straight“

Rolf Zeitler sei so gegangen, wie er gelebt habe, „straight“ – gradlinig und konsequent. Im Sommer hatte der 79-Jährige einen leichten Schlaganfall erlitten und sich „herausgekämpft“, erzählte Weigl. Anfang des Jahres sei eine Krebserkrankung festgestellt worden. „Dann ging es sehr schnell. Er hat selbst entschieden, wann der Kampf vorbei ist.“ Am Ende seiner sehr persönlichen Rede sprach Weigl den Segen über dem Sarg und sagte unter Tränen: „Komm gut rüber, lieber Rolf.“

Die Stadtkapelle umrahmte die Feier musikalisch, ebenso wie Matthias Berthel an der Orgel. Der „Hot Sax Club“, eine Damen-Band mit Klarinetten und Saxofon, in der – unter anderen Umständen – Schwiegertochter Kristina Zeitler spielt, verabschiedete Rolf Zeitler mit einer Swing-Version des Lieds „Bei mir bist du schön“.



Bürgermeister Christoph Böck: „Was wäre unsere Stadt, wenn du nicht gewesen wärst?“

Als „Vorreiter, Visionär, Initiator und Gestalter“ beschrieb Bürgermeister Christoph Böck seinen Vorgänger. Er sei zugleich ein Mensch gewesen, dem es gar nicht recht gewesen sei, dass man viel Aufhebens um ihn machte. „Was wäre unsere Stadt, wenn du nicht gewesen wärst? Wäre sie überhaupt Stadt?“, fragte er. Zeitler habe Unterschleißheim durch viele Projekte und Errungenschaften geprägt. Er sei ein großes Vorbild aufgrund seines immensen Engagements für die Bürger. Sein Bild sei aber nicht vollständig ohne Monika, die Frau an seiner Seite.



Landrat Christoph Göbel nannte Rolf Zeitler eine Ausnahmepersönlichkeit, ein Urgestein der Kommunalpolitik und einen wunderbaren Menschen. Er sei 24 Jahre Bürgermeister des „Flaggschiffs unserer kommunalen Familie“ gewesen, 33 Jahre Kreisrat und 18 Jahre stellvertretender Landrat. Besonders würdigte er Zeitlers Einsatz für den Rettungsdienst und für Menschen mit Behinderung.



Florian Hahn: „CSUler durch und durch“

CSU-Bundestagsabgeordneter Florian Hahn umriss das Bild eines „Herzblut-Kommunalpolitikers“, eines Ratgebers und eines „CSUlers durch und durch“. Seine Familie sei „seine Ladestation“ gewesen.



CSU-Ortsvorsitzender und Stadtrat Stefan Krimmer würdigte Rolf Zeitlers „überdurchschnittliche Hilfsbereitschaft“. Er habe ein „echtes Interesse an Menschen“ gehabt und vielen – oft im Verborgenen – geholfen: „Ein ,Geht nicht’ ersetzte er stets mit einem ,Schaun mer mal’ und mit einem ,Ein bissl was geht immer’.“ Sein Wirken bleibe unvergessen.



Aschheims Altbürgermeister Helmut Englmann verabschiedete seinen Kollegen mit den Worten, Zeitler werde als geschätzter Gesprächspartner in der „Riege der Altbürgermeister“ sehr fehlen.



Ein Trauergast trägt sich ins Kondolenzbuch ein. © Gerald Förtsch

Josef Jurischitz: „Danke für die Wertschätzung und Förderung der Vereine.“

Im Namen der 130 Vereine dankte Josef Jurischitz, der Vorsitzende der Stadtkapelle, Rolf Zeitler für seine Wertschätzung und Förderung. In Zeiten des starken städtischen Wachstums habe er die Bedeutung der Vereine für das Miteinander erkannt, „damit Unterschleißheim keine Schlafstadt wird, sondern eine Heimatstadt bleibt.“ Er sei „als Mensch, mit dem man gern zusammen war“ allerorten geschätzt gewesen. „Auf Wiedersehen, Rolf“, sagte er zum Abschied.

Nach der Feier kamen Familie und Freunde im Bürgerhaus zusammen. Die Beisetzung findet im Familiengrab in München statt.

