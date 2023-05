Über 300 Unterschriften gegen überdimensionierten Wohnbau in Lohhof-Süd

305 Unterschriften übergeben Michael Hebestedt (li.) und Michael Kamleiter (r.) an Bürgermeister Christoph Böck und treten damit für eine geringere Baudichte ein.

Nicht so hoch, nicht so massiv: Nachbarn lehnen Bauhöhe ab

Von Charlotte Borst schließen

Über 300 Einwände „gegen den überdimensionalen Geschosswohnungsbau“ zu einem Wohngebiet in Lohhof-Süd sind gesammelt worden. Die Liste nahm Bürgermeister Böck entgegen.

Unterschleißheim – Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hat gestern im Rathaus 305 Einwänden entgegengenommen, hübsch zusammengehalten von einer weißblauen Schleife. In Lohhof-Süd ist ein neues Wohngebiet geplant. Das „Mehrgenerationenwohnen Lohhof Süd“ umfasst neben Reihenhäusern und Geschosswohnungsbau auch Seniorenwohnungen, ein Pflegeheim, eine Pflegeschule, eine Kindertagesstätte, Einkaufsmöglichkeiten und eventuell eine Polizeiwache. Das Baugebiet, das die Stadt mit einem Investor entwickelt, hat noch keine Planreife. Daher können Bürger noch bis zum 2. Juni ihre Meinungen einbringen.

Baudichte zu hoch

Michael Kamleiter und Michael Hebestedt haben über 300 Einwände „gegen den überdimensionalen Geschosswohnungsbau“ gesammelt. Die Initiatoren wohnen im bestehenden Wohnviertel Lohhof Süd und fordern, dass die Wohngebäude hinter dem Grünstreifen entlang der Mallertshofer Straße weniger hoch und nicht so massiv ausfallen sollen, denn die Baudichte sei dreimal so hoch wie im restlichen Lohhof Süd. Die neuen Wohnhäuser sollen sich ihrer Meinung nach stärker an die bestehenden Häuser mit Erdgeschoss und Dachgeschoss anpassen. Zudem fordern sie, dass der Grünstreifen zwischen dem Bestand und dem Neubaugebiet durchgehend zehn Meter breit werden soll, ohne einen Fuß- und Radweg. Die Unterschriftenaktion bezeichnen Kamleiter und Hebestedt als „vorerst letzten Hilfeschrei“, um die Verantwortlichen zum Einlenken zu bringen.