„Ich will mit dem Herzen leben“: Ukrainerin berichtet über ihr neues Leben in Unterschleißheim

Von: Charlotte Borst

Teilen

Job im Rathaus: Hanna Bovhyria arbeitet in Unterschleißheim als Dolmetscherin. Seit elf Monaten lebt sie in der Stadt mit ihren Kindern. © Dieter Michalek

Vor Tod und Leid floh Hanna Bovhyria aus der Ukraine. Zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns spricht sie über ihre neues Leben in Deutschland und Nachrichten aus der Heimat.

Unterschleißheim – Hanna Bovhyria ist im März mit ihren beiden Kindern aus Winnyzja, südwestlich von Kiew, nach München geflüchtet. Sie hat viel Hilfe bekommen und eine Arbeit als Dolmetscherin im Rathaus Unterschleißheim gefunden. Die 40-Jährige berichtet auf Deutsch über ihr neues Leben und über die Nachrichten aus ihrer Heimat:

„Die Entscheidung, aus meiner Heimat zu flüchten, ist mir schrecklich schwer gefallen. Als plötzlich Krieg war, wollte ich die Ukraine verteidigen. Aber mein Mann sagte, wenn wir beide die Ukraine verteidigen, haben unsere Kinder vielleicht keine Eltern mehr. Er ist Oberstleutnant der Luftwaffe. Keiner kann versprechen, dass er morgen oder übermorgen noch lebt. Meine Eltern sind in Winnyzja geblieben, mein Bruder kämpft an der Front in Bachmut in der Ostukraine. Ich habe Angst, sie zu verlieren. Mit meinen Kindern bete ich jeden Abend für sie.

„Raketen sind in meine Stadt gefallen“

Besonders schrecklich war für mich der Raketenangriff im Sommer auf Winnyzja. An das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist bei mir so. Bei schlimmen Ereignissen vergesse ich das Datum. Nur wenn etwas Gutes passiert, kann ich es mir merken. Raketen sind in meine Stadt gefallen, eine schlug 500 Meter entfernt vom Haus meiner Eltern ein. Viele Menschen starben, zivile Gebäude wurden zerstört, darunter ein Kulturzentrum, in dem wir oft waren. Es herrschte große Trauer. Meine Eltern waren so schockiert, sie konnten nicht sprechen. Mein erster Gedanke war: Ich sollte hinfahren. Aber ich muss hier bei meinen Kindern bleiben. Jetzt helfe ich den Ukrainern in Unterschleißheim und Umgebung als Dolmetscherin, beim Ausfüllen von Unterlagen und wo sie sonst überall Unterstützung brauchen.

Es ist schwierig für mich zu verstehen, warum Menschen diesen sinnlosen Krieg führen. Ich wünsche mir, dass meine Kinder zu echten Menschen heranwachsen, die in Frieden und Eintracht leben, und dass sie nicht zu Soldaten werden.

„Unterschleißheim ist das Paradies für mich“

Seit elf Monaten ist Unterschleißheim das Paradies für mich. Wir kamen zuerst ins Hotel Infinity, wo es total schön war. Wir wurden dort so gut versorgt! Wir haben Deutschkurse organisiert und einen Chor gegründet. Dann wohnten wir zu neunt in einer Wohnung. Wir kannten uns nicht, wir kamen aus verschiedenen Teilen der Ukraine, aber es war eine schöne Erfahrung. Nach drei Monaten bin ich mit meinen Kindern in eine Wohnung gezogen.

Natürlich ist die Ukraine in meinem Herzen, aber jetzt hat auch Deutschland dort einen Platz. Meine Kolleginnen und Kollegen sind echte Freunde für mich geworden.

„Ich bin Optimistin“

Meine Kinder sagen, Mama du bist so stark, du erledigst 100 Aufgaben gleichzeitig und hilfst anderen, auch wenn du müde bist. Ich freue mich, wenn mich meine Kinder als Vorbild nehmen. Aber tapfer sind die Mütter, die in der Ukraine geblieben sind, weil sie jeden Tag unter diesem Druck leben, ohne Strom, Licht und Wärme. Der Online-Unterricht ist oft nicht möglich, Hausaufgaben können die Schüler ohne Licht nicht erledigen, die Kinder sind für das Lernen nicht mehr richtig motiviert.

Wir Ukrainerinnen wollen gerne den Deutschen unsere Dankbarkeit zeigen. Wir nehmen hier an Veranstaltungen teil, treten mit dem Chor auf, kochen Borschtsch und schicken das Geld in die Ukraine. Borschtsch bedeutet für uns Hoffnung auf Frieden. Es hängt von jedem selbst ab, ob er die Kraft in sich findet, das Gute zu sehen. Ich bin Optimistin. Für mich ist es wichtig, nicht gleichgültig zu sein und mit dem Herzen zu leben.“

Viele Ukrainer, die in den Landkreis geflohen sind, sind hier inzwischen angekommen und voll integriert. Sie haben Deutsch gelernt, gehen in die Schule, haben einen Job gefunden und engagieren sich in Kultur- und Sportvereinen. Einen Überblick über die Geschehnisse im Landkreis München seit Kriegsbeginn finden Sie hier. Zudem berichtet eine Ukrainerin über ihren Job in Unterhaching.