Linken-Spitzenpolitiker Gregor Gysi verurteilt Ukraine-Krieg - „Ich bin fertig mit Putin"

Von: Sabina Brosch

Charismatisch und informativ: Zwei Stunden erzählte Gregor Gysi Anekdoten aus seinem (politischen) Leben. © sab

Der Linken-Spitzenpolitiker Gregor Gysi hat bei einem Auftritt bei München Putins Krieg in der Ukraine scharf verurteilt.

Unterschleißheim – Man kennt Gregor Gysi: Spitzenpolitiker der Linken, Anwalt, schlagfertiger Redner. Charisma versprühte er beim Abend „Persönliches“ im Unterschleißheimer Bürgerhaus in Mengen und gewährte den Zuhörern auch Einblick ins Private: vom kapitalistischen Urgroßvater, seinem Kindermädchen bis hin zu seiner mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichneten Tante.

Einen Beruf erwähnt er nicht, wenn Gysi von sich selbst und seinen Rollen als Anwalt, Moderator, Politiker oder Autor spricht. Dass er nämlich auch Entertainer ist, ein sehr guter sogar. Er haut eine Anekdote nach der anderen raus, sein Geständnis, dass er „Talkshows eigentlich gar nicht mag“, kauft man ihm nur schwer ab. Zu gerne plaudert er aus seinem „nie normalen“ Leben. Aber nicht nur vor sich hin, sondern direkt mit dem Publikum, denn es soll ja keiner schlafen, während er redet. Gysi überspitzt und ist höchst ironisch, er stellt sich selbst dar als einer, der sich Wahrheiten zu sagen traut, ohne auf Mehrheiten zu schielen.

Der Abend mit Lesung aus seinem kürzlich erschienenen Buch „Was Politiker nicht sagen“ lässt sich mit vier Worten umschreiben: unterhaltsam, kurzweilig, charismatisch und informativ. Obwohl Unterschleißheim keine Hochburg der Linken ist, war der Bürgersaal ausverkauft. „Wenn ich schon mal die Chance habe, diesen Mann live zu sehen, dann will ich mir das nicht entgehen lassen. Ich bin gespannt“, sagt Lena Meitner aus Ismaning.

Eine Aufwärmphase brauchte Gysi nicht. Kaum Platz genommen, kam er zum Punkt. Und das war an diesem Abend natürlich die aktuelle Politik, die Ukraine. Der russische Einmarsch sei ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den er aufs Schärfste verurteile. „Ich bin fertig mit Putin“, sagte Gysi – trotz aller Empathie für russische Kultur, Musik oder Lebensart. Er verfasse gerade einen Appell an alle Russen, „sie sollen ein Stopp-Schild setzen. Eine Million Menschen kann auch Putin nicht einsperren.“

Nach Kindheit und Jugend in der DDR, dem Studium, Rechtsanwalt in der DDR, als Bürger der BRD, und dem fünften Leben, in dem er von der Mehrheit abgelehnt wird, ist er nun im sechsten, „dem Leben, das ich jetzt führe“, angekommen. Aus dieser Warte reflektierte er im Gespräch mit dem Journalisten Hans Dieter Schütt die Wiedervereinigung, „man hätte zehn Dinge, die in der DDR gut waren, auch für Gesamtdeutschland übernehmen können. Dann wäre sich der Osten nicht so abgehängt vorgekommen“.

Besorgniserregend sei, wie Politiker und Bevölkerung sich voneinander entfernen, knapp 40 Prozent kein Vertrauen in die etablierte Politik hätten, 22 Prozent gar nicht wählen. Gründe seien die falsche Sprache, Lobbyismus und eine fehlende Aufarbeitung von Skandalen. Er begründete, dass für ihn die Aufstockung des Wehretats um 100 Milliarden Euro indiskutabel sei, weil Aufrüstung den Friedensprozess nicht voranbringe, und nach dem Ukraine-Krieg wieder die Abrüstung das Ziel sein müsse.

Nach zwei Stunden war klar, Gysi ist einer, der sich nie hat unterkriegen lassen. „Ich bin preußisch stur, ich kann nicht anders“. Klar, dass er weiterhin eine schillernde Polit-Persönlichkeit bleiben wird mit der Erkenntnis, „ich führte und führe nie ein normales Leben.“ Von seinem siebten Leben, „dem des Alters“ ist er auf jeden Fall noch weit entfernt. „Wenn ich soweit bin, dann rufe ich Sie an.“

