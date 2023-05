Endlich eine Uhr fürs Rathaus: 100-Jährige macht sich und Stadt ein besonderes Geschenk

Von: Andreas Sachse

Teilen

Ein Dank für ein schönes Leben in der Stadt: Irmgard Stronk und Bürgermeister Christoph Böck enthüllten die Uhr an der Rathausfront. © Dieter Michalek

Zu ihrem 100. Geburtstag hat Irmgard Stronk sich und der Stadt Unterschleißheim ein besonderes Geschenk gemacht: eine Uhr fürs Rathaus.

Unterschleißheim – Schöner hätte sich Irmgard Stronk den Vorabend ihres dreistelligen Jubiläums nicht malen können. Ihren 100. Geburtstag sollte die neue Rathaus-Uhr einläuten. „Das habe ich mir gewünscht“, sagte sie, kurz bevor Bürgermeister Christoph Böck (SPD) das Präsent der Seniorin enthüllte.

Tatsächlich war die neue Uhr seit langem überfällig. Den Vorgänger auf der gegenüberliegenden Seite des Rathausplatzes, am IAZ, hatten Vandalen vor Jahren zertrümmert. Da traf es sich ganz gut, dass Stronk ihren 100. Geburtstag mit einer guten Tat verbinden wollte und sich damit zugleich einen Herzenswunsch erfüllte.

„Der Rathausplatz braucht eine Uhr“

Im leuchtend gelben Kostüm drückte die drahtige Seniorin mit einem strahlenden Lachen auf den Buzzer, den der Bürgermeister hatte einrichten lassen, um die weiße Plane an der Stirnseite der Rathausfront zu Boden sinken zu lassen und die Uhr zu enthüllen. „Der Rathausplatz braucht eine Uhr“, frohlockte Böck und wandte sich den Zuschauern zu. „Warum, werden Sie sich fragen“, fuhr er fort und nickte dem Ehrengast freundlich lächelnd zu: Ein Rathaus ohne Uhr, das sei nun mal kein echtes Rathaus. Eine Uhr vermittle Ordnung, sei Zeichen dafür, das die Dinge ihren Gang gingen – und dass nicht nur im Rathaus.

Irmgard Stronk blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Im Rheinland geboren, wurde die Familie im Zweiten Weltkrieg ausgebombt. In jungen Jahren verlor sie ihre Mutter. „Ich bin dann wohl ein bisschen verwildert“, erzählte sie im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Ihre zweite Mutter, die 98 Jahre alt wurde, half ihr, zu einer Persönlichkeit zu reifen. Nach einem Zwischenaufenthalt in Schliersee kam die Familie in Unterschleißheim an. „Ich hab’ hier ein schönes Leben gehabt“, fuhr sie fort: Für das, was sie und ihre Familie erreicht hätten, schulde sie der Stadt ihren Dank.

Mit der Kutsche aufs Volksfest

Der Gelegenheit, einen „ungewöhnlich runden Geburtstag“ zu ehren, begegnet auch einem Bürgermeister von Unterschleißheim nicht alle Tage. „Bei Damen“, so Böck, „gibt man das Alter ja nicht preis.“ In dem Fall aber gestatte er sich, eine Ausnahme zu machen: „Die Spenderin wird morgen 100“, rief er unter dem Beifall des Publikums. Und niemand aus der Familie ist wohl jemals älter geworden. Zumindest seit 1550 nicht, meinte Sohn Detlev, dessen Ahnenforschung zurück reicht bis in das Jahr, da Herzog Wilhelm IV. von Bayern starb und die Kniebundhose die Pluderhose in Europa ablöste.

Die Jubilarin, resümierte Böck, verfüge demnach über ausreichend Expertise, um den Wert der Zeit abschätzen zu können. Böck pries die Seniorin als vortreffliche Skatspielerin und geschätzte Nachbarin, die für ihr Leben gern reist. Ihr 2003 verstorbener Ehemann Wolfram prägte als 2. und 3. Bürgermeister von 1972 bis 1990 die Geschicke Unterschleißheims maßgeblich mit. „So viel Grünland hier“, erinnerte Stronk, habe ihr Mann zum damaligen Bürgermeister gesagt: „Da machen wir was draus!“ Sohn Detlev brachte es in Berlin zum Staatssekretär.

Während sich im Hintergrund auf dem Rathausplatz der Festzug zum Volksfest formierte, lud Böck die Seniorin ein, auf dem Festwagen Platz zu nehmen. Gemeinsam übrigens mit Bürgern der Stadt, die während des Volksfests ihren 70. Geburtstag feiern – jungen Leuten also im Vergleich zu Stronk. Von zwei stattlichen Rössern gezogen, schaukelte die inzwischen 100-Jährige mit ihren 70-jährigen Begleitern dem Lohhofer Volksfest entgegen, das heuer zum 70. Mal veranstaltet wird.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.