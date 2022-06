17 Ideen für den Bürgerhaushalt: Vor allem die Kinder sollen vom Geld profitieren

Von: Andreas Sachse

Mit 200.000 Euro werden die Ideen umgesetzt. © Lukas Prommer

Im Unterschleißheimer Bürgerhaushalt stehen heuer 200.000 Euro bereit. Nur was tun mit dem Geld? 17 Ideen sind nun bei einer Umfrage zusammengekommen.

Unterschleißheim – Das Los der jüngsten Einwohner der Stadt liegt einem beachtlichen Teil der Unterschleißheimer am Herzen. In den Top-5 der Hitliste für den Bürgerhaushalt 2022 befassen sich gleich drei Vorschläge mit Kinderspielplätzen. 200 000 Euro stehen insgesamt zur Verfügung. Am 12. Oktober entscheiden die Stadträte.

Die seit dem Frühjahr laufende Abstimmungsphase für den Bürgerhaushalt ist abgeschlossen. 17 Vorschläge sind eingegangen und von Bürgern bewertet worden. Nun befasst sich das Rathaus mit Vorschlägen, die von den Teilnehmern am besten benotet wurden. Für die Kinder der Stadt wünschen sich die Unterschleißheimer ein Bodentrampolin sowie einen Abenteuerspielplatz. Außerdem soll der Sand vom Spielplatz im Lohwald erneuert werden. In den Top-5 der Hitliste findet sich ferner eine Mitfahrbank für Autofahrten in benachbarte Ortschaften. Öffentlichen Obstbäume im Stadtgebiet sollen zudem ausgeschildert werden.



Im Oktober entscheidet sich, welche Ideen umgesetzt werden

In den kommenden Monaten befasst sich das Rathaus mit den 17 eingegangenen Ideen. Dabei sollen die Vorschläge mit den meisten Stimmen nach, wie es heißt, „inhaltlichen Kriterien“ geprüft werden: Wie sieht ein Konzept zur Umsetzung aus? Wie hoch sind die Kosten? Das Prüfverfahren erfolgt analog der Hitliste eingegangener Vorschläge. Und zwar so lange, bis dass verfügbare Budget verbraucht ist. Am 12. Oktober bestimmt der Hauptausschuss, welche Ideen umgesetzt werden.



Seit 2015 wies Unterschleißheim alljährlich einen mit zunächst 100 000 Euro bestückten Bürgerhaushalt aus. Vor zwei Jahren reformierte man das seither unter dem Titel „Bürgerbudget“ laufende Projekt. Der Stadtrat verdoppelte die zur Verfügung stehenden Mittel. Dafür wird das Bürgerbudget im zweijährigen Rhythmus ausgelobt. Die Budget-Vorschläge wurden über Open-Source-Plattform „Consul“ diskutiert und abgestimmt. Die Stadt will damit Zeichen setzen für Transparenz und Mitbestimmung. 1996 in Istanbul von der UNO-Habitat-II-Konferenz prämiert, infizierte die Idee des Bürgerhaushalts beachtliche Teile der Welt. Städte wie Toronto, New York, Barcelona und Köln entwickelten eigene Konzepte. Die anfängliche Euphorie flaute jedoch ab. Geringer Beteiligung wegen verabschiedeten sich zahlreiche Städte hierzulande vom Bürgerhaushalt. Unterschleißheim zählt zu den wenigen Kommunen, die ihren Bürgern ein Budget für eigene Projekte anbieten. Mitmachen darf, wer mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Stadt gemeldet ist. Vorschläge müssen dem Gemeinwohl dienen und in die Kompetenz der Stadt fallen. Mehr Lehrer zu fordern etwa, macht keinen Sinn, da Unterschleißheim nicht zuständig ist. Der nächste Durchgang startet im Frühjahr 2024.

