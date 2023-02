250 Millionen Euro für neue Stadtmitte: Investor stellt seine Pläne vor

Von: Charlotte Borst

Das Zentrum wieder mit Leben füllen: Wohnungen, Geschäfte, Büros, Praxen entstehen in acht bis zehn Jahren. © Gerald Förtsch

Die Stadtmitte von Unterschleißheim bekommt ein neues Gesicht. Und diese Schönheitskur lässt sich der Investor 250 Millionen Euro kosten. Das sind seine Pläne.

Unterschleißheim – Das Fundament für die neue Stadtmitte in Unterschleißheim ist verabredet. Erleichtert und zuversichtlich traten gestern Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und Rock Capital Geschäftsführer Christian Lealahabumrung vor die Presse und stellten die Eckpunkte der weiterentwickelten Planungen vor. Ein Novum: In die Verhandlungen um Wohndichte, Höhen, preisgünstige Mietwohnungen und die Situierung von Gebäuden wurden die Fraktionssprecher von SPD, CSU und Grünen eingebunden.

„Ein entscheidender Meilenstein ist erreicht“, sagte Böck. Es gibt eine breite Mehrheit im Stadtrat, die die erarbeitete Planung mitträgt. Am 13. Februar wird der Bauausschuss den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren fassen. Wenn alle Genehmigungen erreicht sind – also in zwei bis zweieinhalb Jahren – wird Rock Captial die alten Gebäude abreißen. In weitern sechs Jahren soll die neue Stadtmitte fertig sein.

Rund 300 Wohnungen

Rund 36.000 Quadratmeter Geschossfläche wird Rock Capital errichten und rund 250 Millionen Euro investieren. Zum Großteil für Wohnungen, etwa 300 sollen es werden, wie Christian Lealahabumrung erklärte. Einen Teil der Wohnungen erhält die Stadt im Zuge der Sobon-Regelung mit dem Ziel, sie mietreduziert zu vermieten. Rock Capital wird Eigentums- und Mietwohnungen anbieten, aber auch Flächen für Büros und Praxen. Für eine gute Nahversorgung soll im Erdgeschoss durchgehend Einzelhandel einziehen.

Der städtebauliche Siegerentwurf für die Neue Stadtmitte, den das Architekturbüro Steidle gewonnen hat – mit dem Rock Capital auch bauen will –, wurde in den Verhandlungen der vergangenen zwei Jahre weiterentwickelt. Während bisher ein Wohnturm sowie ein Hotel als Hochpunkte vorgesehen waren, ist nun klar: Das Hotel ist vom Tisch. Stattdessen wird Rock Capital zwei Wohntürme bauen, mit bis zu 13 Geschossen. Sie werden wie ein großes Entrée beieinander stehen, links und rechts vom Durchgang zwischen Rathaus und Bahnhof. Die übrigen Gebäude werden vier bis sechs Etagen hoch. „Lange Fronten wurden aufgebrochen“, erklärte Böck. Wichtig für ein gutes Erscheinungsbild der Stadtmitte sei, dass auch die oberen Geschosse zurückversetzt sind.

Fortschreibung: Zwei Türme mit Wohnungen und maximal 13 Geschossen stehen beieinander, obere Geschosse werden zurückversetzt. © Stadt

Christian Lealahabumrung erklärte, warum der Prozess bisher langwierig war. „2015 gab es 65 Teileigentumsanteile und über 160 Eigentümer. Ich habe alle persönlich besucht, habe in Wohnzimmern gesessen und viel Zeit investiert.“ Es habe vier Jahre gedauert, um das Gebäude zu erwerben und „auf Stufe Null“ zu kommen. Für die Bauzeit rechnet er mit sechs Jahren, „weil es nur einen Zugang gibt, von der Le-Crès-Brücke kommend“. Er lobte den „extrem positiven Austausch“ mit der Stadtverwaltung und den Fraktionen. Alle vier Wochen traf man sich zum Jourfixe und klärte nach und nach alle offenen Punkte. „Es gab keine politischen Querelen. Alle haben die Stadtmitte forciert, um etwas Positives für die Bürger zu schaffen.“

„Ein lebensdiges Stadtzentrum“

Die Stadt hat im Zuge der Sobon-Regel eine Teilfläche am Grundstück erworben, wird aber nicht selbst bauen. Vielmehr errichtet Rock Captial rund 300 Wohnungen und überträgt der Stadt einen Teil davon zum Entstehungspreis, den Rock Capital auf 5000 Euro pro Quadratmeter taxiert. Für die CSU sei der Wohnturm an der Berglstraße nicht vertretbar gewesen, sagte Stefan Krimmer: „Da gab es ein hohes Konfliktpotenzial mit den Anwohnern.“ Eine große Zahl gewerblicher Flächen sei wichtig „für ein lebendiges Stadtzentrum“. Bei den Höhen seien 13 Stockwerke „die rote Linie“, das passe noch zur Umgebung.

Intensiv verhandelt haben: Christian Lealahabumrung (Rock Capital), Katharina Bednarek (SPD), Stefan Krimmer (CSU), Brigitte Huber (Grüne), Bürgermeister Böck (SPD). © Gerald Förtsch

Brigitte Huber (Grüne) bezeichnete das Bauherrenmodell, durch das viele Anteile bei verschiedenen Eigentümern lagen, als den „Geburtsfehler“ der alten Stadtmitte. Weil viele nicht investieren wollten, habe das den Niedergang des IAZ eingeläutet. „Es ist positiv, dass wir statt des Hotels Wohnungen bekommen“, betonte sie: „Wir sind unserer Verantwortung als Kommunalpolitiker gerecht geworden. Wohl in zehn Jahren werden wir wieder eine lebendige Stadtmitte haben.“

Es sei ein Novum gewesen, die Fraktionen in die Verhandlungen einzubinden, hob Katharina Bednarek hervor: „Ich bin froh, dass wir die Sobon-Regelung schon festgelegt hatten.“ Sie führe zu einer Durchmischung von Singles und Familien, „das freut mich sehr“. Bedauerlich sei, dass die Planungen nicht in einem Wurf gelungen seien, und „dass wir mit dem zweiten Eigentümer noch Verhandlungen führen müssen“. Robert Müller, dem das Postgelände gehört, wird keine Wohnungen bauen, sondern Büros, Praxen und Läden.

