Unterschleißheim: AfD jetzt in allen Ausschüssen des Stadtrats vertreten

Im Unterschleißheimer Stadtrat sind Peter Kremer (vorne), beziehungsweise Christina Kronawitter (dahinter) jetzt auch in den Ausschüssen vertreten. © Gerald Förtsch

Die AfD darf künftig in Unterschleißheim stärker mitreden. Die beiden Stadträte Peter Kremer und Christina Kronawitter sind neuerdings auch in den Ausschüssen vertreten.

Unterschleißheim - Der Stadtrat hat auf ein am 24. Dezember rechtskräftig gewordenes Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs reagiert und in einer Sondersitzung einen Antrag behandelt, in dem die AfD im Februar 2022 eine Neubesetzung der Ausschüsse gefordert hatte.

Gebot der „Spiegelbildlichkeit“

Nun gehören jedem Ausschuss elf Stadträte an, bisher waren es zehn Personen. Dazugekommen ist jeweils ein Vertreter der AfD. Das Urteil baut auf dem Gebot der Spiegelbildlichkeit auf. Wo dieses Gebot verletzt werde, sei ein Ausschuss fehlerhaft besetzt und formell rechtswidrig. Daher hat sich der Stadtrat umgehend zur Neubesetzung der Ausschüsse entschieden.

Auf elf Sitze aufgestockt

Bisher hatte die AfD nur im Stadtrat zwei Sitze. ÖDP und FDP haben sich als Ausschussgemeinschaft zusammengetan: Sie hatten nach der Kommunalwahl im März 2020 zwar einzeln jeweils weniger Stimmanteile als die AfD, gemeinsam aber mehr. Ihre Ausschussgemeinschaft erhielt in den Ausschüssen einen Sitz. So arbeiteten Bernd Knatz (ÖDP) und Manfred Riederle (FDP) mit, entweder als Mitglied oder als Vertreter.

Peter Kremer auch im Ältestenrat

Das Verwaltungsgericht sieht hier die „Spiegelbildlichkeit“ unterlaufen, wenn eine Ausschussgemeinschaft einer Gruppe Plätze wegnimmt, auf die sie aufgrund des Wählervotums Anspruch hätte. Nun hat der Stadtrat in den meisten Ausschüssen die Zahl der Sitze auf elf aufgestockt, sodass die AfD einen Sitz erhält. Allerdings gilt für den Rechnungsprüfungsausschuss und den Ältestenrat die Obergrenze von sieben Sitzen: Im Rechnungsprüfungsausschuss ersetzt AfD-Stadtrat Kremer daher Manfred Riederle, im Ältestenrat nimmt Kremer anstelle von Bernd Knatz Platz. mm