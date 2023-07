Mit 2 Promille auf der Autobahn: Wiederholungstäterin bekommt Bewährungsstrafe

Von: Helena Grillenberger

Den Alkohol habe man direkt gerochen, einem Atemalkoholtest habe die Angeklagte zwar zugestimmt, konnte ihn dann jedoch nicht durchführen. (Symbolbild) © dpa

Ihre Führerschein war sie schon mal los, jetzt ist eine 39-Jährige aus Unterschleißheim erneut betrunken am Steuer erwischt worden. Diesmal ging der Fall vor Gericht.

Unterschleißheim/Vaterstetten – Ein Jahr ohne Führerschein, den gerade erst wieder beantragt – aber noch nicht ausgestellt bekommen – und schon wieder alkoholisiert hinter dem Steuer: Eine 39-Jährige aus Unterschleißheim musste sich deshalb nun vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten. Sie war auf der Autobahn unterwegs, bremste teils auf 50 km/h herunter, beschleunigte dann wieder auf 150 km/h. Dabei sei sie auch Schlangenlinien gefahren und habe oft die Spur gewechselt, hieß es in der Anklageschrift.

Seine Mandantin räume alles ein, erklärte der Verteidiger. „Auch, wenn sie keine durchgehende Erinnerung mehr an die Fahrt habe.“ Sie habe Wodka getrunken gehabt, aber wie viel könne sie ebenfalls nicht mehr sagen. Auf ihrer Fahrt von Neuötting nach Unterschleißheim wurde sie auf Höhe Vaterstetten von der Polizei abgefangen. Die Beamten hatten zuvor einen Anruf erhalten, dass ein Auto mit etwa 50 bis 60 km/h auf der Autobahn unterwegs sei. „Wir sind ihr kurz hinterher gefahren und haben die Geschwindigkeit gemessen, das waren nicht mal 50 km/h“, sagte einer der Polizisten vor Gericht. Den Alkohol habe man direkt gerochen, einem Atemalkoholtest habe die Angeklagte zwar zugestimmt, konnte ihn dann jedoch nicht durchführen. Das Ergebnis auf der Wache: 2,03 Promille.

„Damit so was nicht nochmal passiert, hat meine Mandantin Vorkehrungen getroffen“, erklärte der Verteidiger: Die einschlägig Vorbestrafte habe ihr Auto mittlerweile verkauft. Das berücksichtigte Richter Benjamin Lenhart in seinem Urteil. Dennoch: „Bei der zweiten Trunkenheitsfahrt, wenn die beiden Fahrten nicht viele, viele Jahre auseinanderliegen“, betonte er, „gibt es eine Freiheitsstrafe.“ Bei der Höhe der Strafe habe er durchaus alle Punkte, die zugunsten der Angeklagten sprechen, berücksichtigt. Vier Monate auf Bewährung, zwölf Monate Sperrfrist für einen neuen Führerschein und 500 Euro Bewährungsauflage, lautete sein Urteil.

