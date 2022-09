Am Bahnhof Lohhof: Bäume müssen Wendeschleife weichen

Von: Charlotte Borst

Weitere Expressbusse sollen am Lohhofer Bahnhof halten. © mvv/A.

Mehrere Bäume müssen für eine Wendeschleife am Bahnhof Lohhof weichen. Doch die Anwohner lehnen die Bushaltestelle ab. Nun wird eine Lärmschutzwand geprüft.

Unterschleißheim – Unterschleißheim soll künftig von weiteren Expressbussen angefahren werden. Die geplanten Linien schaffen neue Verbindungen für Pendler und schließen vor allem die großen Unternehmen im Westen der Stadt an die S-Bahn an. Damit die Busse den Bahnhof Lohhof anfahren können, baut die Stadt nun auch im nördlichen Bahnhofsbereich zwei Bushäuschen, breitere behindertengerechte Warteflächen, einen Fahrrad-Parkplatz und eine Buswendeschleife, und zwar am südlichen Ende des Park-and-Ride-Parkplatzes der Bundesbahn. Allerdings muss dafür ein Teil des Wäldchens gerodet werden, das zwischen dem Bahnhof und den Hochhäusern an der Carl-von-Linde-Straße wächst.

Die Stadt hält das Grundstück für geeignet, weil der Zugang zum S-Bahnhof relativ kurz sein wird. Die Zufahrt soll von der Carl-von-Linde-Straße entlang des Moll-Grundstücks – quasi in Fortsetzung der Johann-Kotschwara-Straße – führen. Einen städtebaulichen Vertrag hat die Stadt mit dem Grundeigentümer bereits geschlossen. Zwar wird das Bauleitverfahren als beschleunigtes Verfahren durchgeführt, dennoch hat die Stadt die Öffentlichkeit beteiligt, denn es sind in den angrenzenden Wohnhäusern etliche Bewohner betroffen.

Neue Haltestelle eine zusätzlich Lärmquelle

Ihre Ablehnung dokumentierten Anwohner mit einer Stellungnahme, die 77 Bewohner unterschrieben haben. Sie befürchten Lärmbelästigung, wenn die Busse mit laufenden Motoren an den Haltestellen warten. Auch ein Spielplatz befindet sich in der Nähe. Vor allem aber bedauern sie, dass im Waldstreifen entlang des Park-and-Ride-Parkplatzes Bäume gefällt werden, um Boden zu versiegeln. „Zurzeit haben wir eine große Krähenkolonie, die sich in den Bäumen auf Bundesbahngelände aufhält“, schreibt ein Anwohner. Der Lebensraum von Vögeln und Kleintieren werde vernichtet. Zudem stellten S-Bahnen, Fernverkehr, Güterzüge und die ständigen Lautsprecherdurchsagen schon jetzt eine Lärmbelastung dar, die das Wäldchen bisher reduziere. Wenn ein Drittel der Bäume gefällt würden, nehme der Lärm zu. Die neue Haltestelle sei eine zusätzliche Lärmquelle.

Ein Lärmgutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass das geplante Verkehrsaufkommen die Immissionsgrenzwerte weder tags noch nachts überschreiten wird, die Werte würden auch für die Spielfläche eingehalten. In der Sitzung des Grundstücks- und Bauausschusses sicherte die Verwaltung zu, dass Bäume nach Möglichkeit verpflanzt oder nachgepflanzt würden. Auf Anregung von Bernd Knatz (ÖDP) und Jürgen Radtke (Grüne) beschloss der Ausschuss einstimmig, dass auch eine Lärmschutzwand geprüft wird. Brigitte Weinzierl (CSU) hofft auf eine baldige Elektrifizierung der Busse. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) geht davon aus, dass 2027 auch die Unterschleißheimer Busse elektrifiziert sind.

