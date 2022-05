Anwohner genervt von Krähenlärm: Warum Vergrämung nicht funktioniert

Von: Charlotte Borst

Teilen

In Wohngebieten, wie hier in Unterschleißheim, sind die Krähen-Kolonien eine echte Belastung für die Anwohner. © Gerald Foertsch

In Unterschleißheim, Taufkirchen und Unterhaching herrscht wieder Krähenalarm. Lautes „Krakra“ schon in den Morgenstunden. Die Vergrämungsaktionen haben die Vögel zwar an einigen Stellen vertrieben. Dafür habe sie aber an anderen Stellen Kolonien gebildet.

Unterschleißheim/Unterhaching - „Es ist eine massive Lärmbelastung“, klagt Antje Kolbe. In der St. Benedikt-Straße in Unterschleißheim haben sich mindestens zehn Krähenpaare in den Bäumen eingenistet. SPD-Stadträtin Kolbe berichtete jüngst im Stadtrat: „Man kann nur noch bei geschlossenen Fenster schlafen.“ Wegen der Plagegeister wird sie immer wieder von Nachbarn angesprochen, denen die Krähen die Nerven und den Schlaf rauben. Ob die Stadt nicht Abhilfe leisten könnte, fragte sie am Ende der Stadtratssitzung.

Vergrämung bringt nur zeitweise Entspannung

Vor drei Jahren hat die Stadt die Kolonien im Stadtgebiet zählen lassen. Baumkletterer räumten zwischen Eschen- und Raiffeisenstraße und an der FOS/BOS die Nester der Saatkrähen aus, auch der Falkner ließ seine Greifvögel kreisen. Das Vergrämen sei leider nur bedingt wirksam gewesen, erklärte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Die Plagegeister wird man nicht so leicht los. „Wir haben es noch nicht geschafft, den Krähen zu sagen: Geht nach Oberschleißheim oder nach Eching“, sagte Böck augenzwinkernd. Das Entfernen der Nester bringe nur örtlich Entspannung, die Vögel würden sich meist in unmittelbarer Nähe wieder niederlassen.

Intelligent und anpassungsfähig

Die Krähen sind intelligent und anpassungsfähig: Ihre Umsiedlung braucht viel Sachkenntnis, ist aufwendig und kostspielig. Das Umlenken raus aus den Wohngebieten sei auf mehrere Jahre ausgerichtet, berichtet Böck. Über 20 000 Euro würden die Maßnahmen pro Jahr kosten. Für das Jahr 2022 hat der Stadtrat keine Vergrämungsaktionen eingeplant. Erst 2023 könnte man wieder Geld dafür ausgeben, allerdings nur vor der Brutzeit, die am 15. März beginnt.

Sondererlaubnis notwendig

Denn die Saatkrähen sind geschützt. Das Entfernen der Nester ist nur mit einer Sondererlaubnis der Regierung von Oberbayern erlaubt. Die Gemeinde Unterhaching hat sich 2018 vom Krähenbeauftragten der Regierung von Oberbayern beraten lassen. Am Gemeindefriedhof wurden Nester entfernt, Mitarbeiter des Baubetriebshofs schnitten die Bäume zurück. Eine Rathausmitarbeiterin sei rundum mit dem Krähen-Thema beschäftigt, sagt Simon Hötzl, der Sprecher der Gemeinde: „Es ist genau das eingetreten, was uns der Experte vorausgesagt hat. Wir haben immer noch ein Krähenproblem. Die Kolonie hat sich nur aufgesplittet.“ Sie ist nach Norden umgezogen, ins nächste Wohngebiet.

Mit neuen Bäumen aus Wohngebiet locken

Im Fasanenpark und in der Grünau haben sich mehrere kleine Kolonien gebildet: „Die Saatkrähen sind jetzt auch häufig im Landschaftspark, wo sie sich den Lebensraum mit den Lerchen teilen“, sagt Rathaus-Sprecher Hötzl: „Das ist ein Problem für die Bodenbrüter. Die Bestände der Lerchen nehmen immer weiter ab.“

Ein letzter Hoffnungsschimmer bleibt. Unterhaching will außerhalb ihrer Wohngebiete Großbäume pflanzen und den Krähen als Nistmöglichkeit anbieten. „Das erscheint uns als einzige Möglichkeit“, sagt Hötzl. Auch wenn die neue Strategie das Lärmproblem erst mittelfristig lösen wird. Jetzt will man mit den Landwirten sprechen.