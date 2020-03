Wind reißt Gerüst um: Arbeiter stürzt vier Meter in die Tiefe

Bei einem Betriebsunfall in Unterschleißheim ist ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Unterschleißheim - Nach bisherigen Informationen der Polizei ist am Freitag gegen 12.30 Uhr ein Gerüst auf einer Baustelle an der Landshuter Straße aufgrund starker Windböen umgefallen. Ein Arbeiter fiel dabei vier Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwere Rückenverletzungen zu. Die Feuerwehren aus Unterschleißheim und Riedmoos waren im Einsatz, um den Verletzten mithilfe der Drehleiter schonend zum Rettungshubschrauber zu transportieren, der ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Nach bisherigem Stand der Dinge schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

mm