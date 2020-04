„Wir haben die Hochphase noch vor uns“

Dr. Dmitry Zavlin aus Unterschleißheim erzählt im Interview über seine Arbeit in einem US-Krankenhaus.

Boston/Unterschleißheim– An der dicht besiedelten Ostküste der USA grassiert das Coronavirus besonders stark. Das medizinische Personal in den dortigen Kliniken ist im Dauereinsatz. Dr. Dmitry Zavlin ist chirurgischer Assistenzarzt am Tufts Medical Center in Boston. Der 29-Jährige ist im Münchner Norden aufgewachsen, hat am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching sein Abitur gemacht und an der TU Medizin studiert. Seit 2016 arbeitet er in den Vereinigten Staaten. Im Interview berichtet er über die aktuelle Lage in den USA.

In Deutschland hat die Regierung vor vier Wochen Aussgangsbeschränkungen verhängt. Wie sieht es in den USA aus?

Es gibt eine verpflichtende Ausgangssperre. Man darf das Haus nur für wichtige Besorgungen verlassen, beispielsweise um in den Supermarkt oder die Apotheke zu gehen. Cafes, Einkaufszentren und alles, was zur Unterhaltung gehört, hat geschlossen. Restaurants liefern ihr Essen nach Hause oder bereiten es zum Mitnehmen vor. Wichtige Angestellte, sogenanntes „essential personnel“, wie Krankenhausmitarbeiter, Polizei oder Militär, dürfen sich jedoch weiterhin ungeschränkt fortbewegen. Dies wird gut eingehalten und die Straßen sind selbst werktags sehr leer.

Wie sieht Ihr Alltag im Krankenhaus derzeit aus?

Meine Arbeitszeiten haben sich nicht groß verändert. Ich bin meistens zwischen 70 und 90 Stunden pro Woche im Krankenhaus. Werktags von sechs bis 18 Uhr, plus Nacht- und Wochenenddienste. Allerdings sind immer mehr von uns auf den Intensivstationen eingeteilt und nicht mehr auf den Normalstationen und im OP, da wir fast nur noch Notfälle in den OP-Saal bringen und keine Routineoperationen mehr durchführen. Unsere Abteilung hat so nur noch fünf bis zehn anstatt 50 Operationen pro Woche.

Die Lage in New York spitzte sich in den vergangenen Wochen von Tag zu Tag zu. Ist die Situation in der Metropole ein Sonderfall oder wird das Virus auch andere Großstädte wie Boston in dieser Härte treffen?

Die Fallzahl ist hier noch relativ moderat. Andere Bostoner Krankenhäuser haben ein paar mehr Fälle als wir, daher werden auch wir laut unserer Epidemiologen in den nächsten ein bis zwei Wochen sicherlich einen Zustrom bekommen. So akut wie in New York ist es jedoch in der ganzen Stadt gewiss nicht.

Krankenhaus in Boston hat noch ausreichend Betten

Hat das Krankenhaus noch Kapazitäten oder sind schon alle Betten belegt?

Wir haben noch einige Kapazitäten. Allerdings sind wir nur ein kleines Haus mit circa 415 Betten, wobei es Diskussionen gibt, die 25 OP-Säle, wenn nötig, teilweise in Intensivbetten umzuwandeln.

Sie sind täglich mit dem Virus in Kontakt. Haben Sie Angst um Ihre Gesundheit?

Nein, überhaupt nicht. Dennoch achte ich auch zuhause etwas mehr auf die Hygiene. Die Mitarbeiter in meinem Team, die Symptome zeigten, wurden sofort auf das Virus getestet und haben sich für eine Woche zuhause isoliert. Im privaten Umfeld ist mir kein Krankheitsfall bekannt.

Haben Sie Angst um Ihre Familie in Unterschleißheim oder sind Sie froh, dass sie sich gerade nicht in den USA befindet?

Ich denke, es gibt zwischen den USA und Deutschland keine großen Unterschiede in den relativen Fallzahlen pro Einwohnern – wenn man New York aus der Gleichung nimmt. Laut der Johns Hopkins Universität scheint die Zahl der Erkrankten in Deutschland langsam abzuflachen und wird hoffentlich bald abnehmen, während wir hier in den USA unseren Gipfel erst in ein bis zwei Wochen erreichen. Wir haben die Hochphase also noch vor uns.

Dennoch hat US-Präsident Donald Trump nun einen Drei-Stufen-Plan zurück zur Normalität präsentiert. Ihre Meinung dazu?

Was Herr Trump in Washington macht, hat auf mich und die meisten hier in Boston nur geringen Einfluss. Massachusetts’ Gouverneur Charlie Baker ist in der Region die wichtigere Figur, da alle Bundesstaaten ihre eigenen Verordnungen anpassen. Ich bin eher darum besorgt, dass einige Staaten wie Arkansas immer noch keine Ausgangssperren verordnet haben.

