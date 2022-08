Auf A92: Lkw-Anhänger mit Chemikalien brennt ab - Autobahn stundenlang gesperrt

Von: Florian Prommer

Die Feuerwehren aus Oberschleißheim, Unterschleißheim und Riedmoos waren im Einsatz. © Symbolfoto: Armin Forster

Ein mit Chemikalien beladener Anhänger ist auf der A92 ausgebrannt. Die Autobahn war stundenlang gesperrt, die Aufräumarbeiten dauern an.

Unterschleißheim - Der Anhänger eines Lastwagen, beladen mit Chemikalien, ist am Mittwoch auf der A92 bei Unterschleißheim ausgebrannt. Die Autobahn war für drei Stunden gesperrt, was ein „massives Verkehrschaos“ nach sich zog, teilt die Verkehrspolizei Freising mit.

Gegen 13 Uhr befuhr ein 37-jähriger Weißrusse mit seinem Sattelzuggespann die A92 in Richtung Deggendorf. Auf Höhe der Anschlussstelle Unterschleißheim platzte ein Reifen seines Aufliegers, sodass die Felge auf der Fahrbahn schliff. Durch die dadurch entstandene Hitze fing laut Polizei zunächst die Hinterachse Feuer.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und hielt sein Gespann am Standstreifen an. Ihm gelang es noch, die Sattelzugmaschine abzukoppeln und diese einige Meter weiter nach vorne zu fahren. Binnen weniger Sekunden stand der Auflieger in Vollbrand.

Löscharbeiten gestalteten sich problematisch

Während der Löscharbeiten wurde bekannt, dass der in flammenstehende Auflieger mit 19 Tonnen chemischer Flüssigkeit beladen war. „In Zusammenarbeit mit der Werkfeuerwehr Wacker-Chemie Burghausen konnte anhand der Frachtpapiere in Erfahrung gebracht werden, dass es sich glücklicherweise nicht um Gefahrgut handelte“, meldet die Verkehrspolizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach zu keinem Zeitpunkt.

Für die Dauer der Lösch- und Bergearbeiten musste die Autobahn für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden, was folglich ein massives Verkehrschaos rund um die Unfallstelle verursachte.

Der Fahrer erlitt beim Versuch, den Brand zu löschen, Verätzungen an der rechten Hand sowie eine Rauchgasvergiftung. Er kam zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Bergungsarbeiten dauern an

Neben zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Freising war ein Rettungswagen, die Feuerwehren aus Oberschleißheim, Unterschleißheim, Riedmoos, der ABC-Zug München-Land sowie das Wasserwirtschaftsamt im Einsatz.

Nachdem ein Teil der Chemikalien ins Erdreich eingedrungen ist, wird dieses derzeit abgetragen. Die Arbeiten dürften nach Angaben der Polizei bis in die Abendstunden andauern. Die A92 in Richtung Deggendorf ist derzeit auf einer Spur befahrbar (Stand: 17.37 Uhr).

