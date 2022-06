Auf dem E-Scooter durch die Stadt: Probebetrieb startet am Montag

Die E-Scooter gibt‘s bald auch in Unterschleißheim © Symbolbild: Sina Schuldt

Ab Montag kann man sich in Unterschleißheim E-Scooter ausleihen. Einfach abstellen kann man sie allerdings nicht überall. Es gibt Parkverbotszonen - und eine Beschwerde-Hotline.

Unterschleißheim – Das Unternehmen Bird startet am Montag, 27. Juni, den ersten E-Scooter-Verleih in Unterschleißheim. Der Probebetrieb läuft sechs Monate.

Die Roller können für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets (ausgenommen Riedmoos und Inhauser Moos) genutzt werden. Sie bieten die Möglichkeit, die „letzte Meile“ zwischen Bus- oder S Bahnhaltestelle und Haustür zu nehmen. Verbotszonen regeln das Abstellen der neuen Gefährte. Inspiriert vom 9-Euro-Ticket bietet Bird aktuell in ganz Deutschland einen kostengünstigen „9 für 90“-Ride-Pass an. Für neun Euro erhalten Nutzer 90 E-Scooter-Freischaltungen innerhalb von 90 Tagen ab dem Zeitpunkt der Buchung. Normalerweise kostet jede Freischaltung einen Euro pro Fahrt. Bei 90 Fahrten sparen Fahrer also bis zu 81 Euro. Zusätzlich fällt nur die Zeitgebühr von derzeit 0,19 Euro pro angefangener Minute an.



Nutzungsgebiet vereinbart

Die Stadt Unterschleißheim hat mit Bird das Nutzungsgebiet vereinbart und zudem Parkverbotszonen definiert. Parkverbotszonen sind Parkanlagen wie der Valentinspark, aber auch das Ufer am Unterschleißheimer See oder Bereiche rund um die Schulen. Auf diese Weise soll das Abstellen der E-Scooter von Anfang an geordnet werden. Diese Verbotszonen sind in der „Bird“-App so angelegt, dass die Nutzer Fahrten in diesen Bereichen nicht beenden können.



Um die Positionierung der Fahrzeuge, das Aufladen und Umparken auch behindernd abgestellter Fahrzeuge kümmert sich ein City-Manager von Bird. Für Hinweise und Fragen ist Bird unter Tel. 030 / 25 55 74 19 oder per E-Mail unter hilfe@bird.co erreichbar. Beschwerden bearbeitet ausschließlich Bird.

