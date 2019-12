Auf Herbergssuche in der Fremde

Mooaz Alezzo aus Syrien bemühte sich ausdauernd um eine Bleibe. In Unterschleißheim passte plötzlich alles. Er klingelte bei Lissy Meyer, heute wohnt er seit zwei Jahren bei ihr.

Unterschleiheim – Mooaz Alezzo zog das große Los, als er vor zwei Jahren bei den Meyers in Unterschleißheim klingelte. Auf der Suche nach einer Bleibe hatte der damals 18-Jährige aus Syrien in der ganzen Stadt an Ampeln und Laternen Zettel aufgehängt – mit positivem Ende.

„Da stand ein sympathischer Junge vor uns“, erinnert sich Lissy Meyer und strahlt. Seit diesem Tag im September 2017 lebt Moaaz im Reihenhaus der Meyers. Im Wohnzimmer stehen gemütliche Sofas und ein großer Eichentisch, an dem viele Leute Platz haben. „Unsere vier Kinder sind erwachsen und inzwischen ausgezogen“, erzählt Lissy Meyer. „An Weihnachten kommen sie nach Hause, dann legen wir Matratzen aus, damit alle einen Schlafplatz haben.“ Mooaz strahlt, als seine Hausmutter davon spricht. Er ist ein offener junger Mann, 1,80 Meter groß mit freundlichen braunen Augen. Schlepper brachten ihn vor fünf Jahren über die Grenze, seine Flucht führte den 15-Jährigen über viele Stationen nach Deutschland. 2015 war er einige Monate mit 300 anderen Flüchtlingen in der Turnhalle der FOS/BOS in Unterschleißheim untergebracht. „Die ganze Nacht brannte Licht, es war laut. Man konnte nicht schlafen. Es gab oft Streit, dann kam die Polizei“, erzählt er. Keine gute Umgebung für einen 16-Jährigen. Anschließend kam er ins Flüchtlingsheim an der Siemensstraße. Aber auch das war keine Dauerlösung, fand die Sozialarbeiterin der Mittelschule Elena Hartmann, die der Stadträtin und vielfältig engagierten Lissy Meyer von dem Jungen aus Syrien erzählte, „In der Hoffnung, dass ich jemanden kenne, der helfen kann.“

„Wir waren uns einig, dass er dieselben Chancen haben soll wie unsere eigenen Söhne“

Eine glückliche Fügung, denn es waren Lissy Meyer und ihr Mann Hermann selbst, die den Jugendlichen einluden und ihm das Zimmer ihres Sohnes Leo zeigten, der gerade ausgezogen war. „Sie haben mich gefragt, ob mir das Zimmer gefällt“, erzählt Moaaz und schmunzelt: „Wie das Zimmer ist, war egal. Ich habe sehr gehofft, dass ich ihnen gefalle und bleiben darf.“

Die Meyers zögerten nicht. „Wir waren uns einig, dass er dieselben Chancen haben soll wie unsere eigenen Söhne“, sagt Lissy Meyer. Sie kümmern sich um Behörden-Angelegenheiten und geben ihm Rückhalt auf seinem Weg ins Erwachsenwerden. „Wenn es ein Problem gibt, sag es uns“, hat ihm Meyer eingeschärft. Wie er sie nennt? Sie lächelt: „Am Anfang hat er Frau Meyer gesagt, dann Frau Lissy, jetzt sagt er Lissy.“

„Es geht nur mit viel Vertrauen“

Wenige Wochen nach Moaaz’ Einzug ließ das Ehepaar seinen Untermieter allein im Haus und fuhr für zwei Wochen in Urlaub. Die 63-Jährige ist überzeugt: „Es geht nur mit viel Vertrauen. Briefe und auch Geld liegen bei uns offen herum, wir schließen hier keine Zimmer ab.“

Die Gedanken an seine Familie in der syrischen Stadt Hama machen dem jungen Syrer zu schaffen. „Sie leben dort schlecht“, sagt er. Offen erzählt der heute 20-Jährige vom syrischen Bürgerkrieg, von seinen Geschwistern und den Eltern, die ihn fragten, ob er bereit sei, wegzugehen nach Deutschland. „Ja, wenn ihr nachkommt“, antwortete er damals und packte seine Habseligkeiten für den langen Weg. Heute weiß er, dass seine Eltern ihn wegschickten, um ihn vor dem Krieg zu retten.

Moaaz weiß sein Glück zu schätzen

Aber Moaaz schaut nach vorne. Er lernte schnell Deutsch, machte den Hauptschulabschluss und Praktika. Christian Jalsevec, Inhaber der Firma Schattenmeister in Unterschleißheim, bot Moaaz nach einem Praktikum einen Ausbildungsplatz als Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker an. Inzwischen ist er im zweiten Ausbildungsjahr. Nicht nur das gibt ihm Selbstvertrauen. „Er hat eine Menge Freunde gefunden“, sagt Lissy Meyer, was richtig stolz klingt.

Hermann Meyer nimmt Moaaz mit, wenn es in den vielen Vereinen, in denen die Meyers aktiv sind, etwas zu tun gibt: Bierbänke aufbauen, Sekt ausschenken, Tische abräumen. „Moaaz ist jemand, der die Arbeit sieht“, sagt seine Frau. Auf die Frage, warum sie ihn aufnahmen, antwortet sie: „Wir können nicht allen Flüchtlingen helfen, aber einem.“ Moaaz lächelt. Er weiß sein Glück zu schätzen, dass er dieser eine ist.