Auf Tour mit Adler, Bussard und Falke: Falkner berichtet über seine Arbeit

Von: Laura Forster

Auf die Bindung zwischen Tier und Mensch kommt’s an: Sandra Schreyer-Götz mit Bussard Frida und Wolfgang Schreyer mit Steinadler Wiggerl. © Gerald Förtsch

Von April bis Oktober ist das Vater-Tochter-Gespann Wolfgang und Sandra Schreyer fast jedes Wochenende mit seiner mobilen Falknerei unterwegs. Die beiden haben ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Unterschleißheim – „Wiggerl“ breitet seine Flügel aus, schwingt die langen Federn vor und zurück und scannt mit seinen bernsteinfarbenen Augen die Umgebung. Dann schmiegt er seinen Kopf ganz leicht an die Stirn von Wolfgang Schreyer, auf dessen ledernen Handschuh der Greifvogel sitzt. Der Falkner tut es „Wiggerl“ gleich, während er leise und behutsam auf ihn einredet. Ein Moment, der die innige Beziehung zwischen dem Steinadler und dem Unterschleißheimer widerspiegelt.

Seit 55 Jahren brennt Schreyer für die Falknerei. Mit elf Jahren hat er zum ersten Mal einen Turmfalken aufgepäppelt, der aus seinem Nest in der Pfarrkirche in Freising gefallen war. „Den Vogel habe ich kurz darauf wieder in die Natur entlassen, seitdem faszinieren mich jedoch diese Tiere“, sagt Schreyer, der 2001 die Falknerei in Unterschleißheim gegründet hat. Heute führt er sie zusammen mit seine Tochter Sandra Schreyer-Götz. Die beiden kümmern sich um zehn Vögel. „Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht“, sagt der gelernte Industriekaufmann. „Etwas Schöneres gibt es kaum.“ Für Sandra Schreyer-Götz stand von Anfang an fest, dass sie bei ihrem Vater mit einsteigen möchte. „Ich habe ihm schon als kleines Kind immer geholfen.“ Nach der Schule absolvierte die heute 38-Jährige zwar erst eine Lehre zur Bürokauffrau, wechselte jedoch schnell in die Falknerei. „Die Ausbildung war mehr Mittel zum Zweck. Als Selbstständige fällt nämlich einiges an Büroarbeit an.“

Eigenes Reiseabteil: Mit Sichtschutz auf dem Kopf kommt Falke Odin in die Transportboxen im Kofferraum. © Gerald Förtsch

An 20 bis 25 Wochenenden pro Jahr sind die beiden mit ihren Tieren unterwegs – auf Shows, Jagdmessen, Dorffesten und Umzügen. Auch bei der Reit- und Kutschengala im Schlosspark Schleißheim, die kürzlich stattgefunden hat, war die Falknerei Schreyer vor Ort. „Als Wiggerl noch ganz klein war, bin ich immer nach Riem zu den Polizeipferden gefahren, um ihn an die Tiere zu gewöhnen. Auch mit Hunden hat er kein Problem. Deshalb lief der Tag problemlos ab.“ Unter der Woche kommen vor allem Kindergärten, Schulen oder private Gruppen nach Riedmoos. Vor ein paar Jahren hat das Vater-Tochter-Gespann die Falknerei von Unterschleißheim nach Riedmoos verlegt. Auf einem abgeschieden Grundstück leben die Tiere in sieben großzügigen Volieren. „Wenn ich die Vögel auf die Hand der Besucher fliegen lassen, ist das meist etwas ganz Besonderes für sie. Ab und zu kommt dann die Aussage: So ein Tier möchte ich auch.“ Schreyer kann davon aber nur abraten. Ein Greifvogel ist kein Hund, sondern ein Lebewesen, das nicht ungefährlich ist. Selbst nach jahrzehntelanger Erfahrung wird Schreyer noch von seinen Vögeln gezwickt. „Man sollte die Tiere nicht unterschätzen. Der richtige Umgang ist das A und O.“ Wer einen Falken, Habicht oder Steinadler halten möchte, braucht nicht nur einen Falknerschein, sondern auch einen Jagdschein. „Die Ausbildung ist nicht nur teuer, sie ist auch zeitaufwendig. Nur wer wirklich mit den Tieren arbeiten möchte, zieht das auch durch.“

Bis Oktober sind die Greifvögel der Familie Schreyer, die bis zu 40 Jahre alt werden können, im Einsatz – auch Fotoshootings stehen auf dem Programm. Danach beginnt die Jagdsaison. „Da zeigt sich noch mal die enge Bindung zwischen Tier und Mensch“, sagt Wolfgang Schreyer. Bis Februar ist er mit seinem Vögeln in den Wäldern rund um Unterschleißheim unterwegs, auf der Suche nach Fasanen, Kaninchen und Co. „Wenn sich jemand dafür interessiert, nehme ich ihn gerne mit und zeige ihm die Jagd mit einem Greifvogel.“

